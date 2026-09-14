El Ejecutivo riojano acompaña a 15 empresas regionales en la 102 edición del Salón Internacional del Calzado de Milán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha valorado la presencia riojana en el Salón Internacional del Calzado de Milán (MICAM Milano) como "una oportunidad para fortalecer un sector estratégico y fundamental, clave en nuestra industria".

El sector del calzado emplea directamente a más de 2.700 personas y consolida "un ecosistema muy potente caracterizado por la innovación, calidad y vocación exportadora, en el mercado internacional". El sector factura más de 500 millones de euros, más del 5 % del PIB Regional y, además, "aporta como valor añadido la internacionalización con una marca asociada a la calidad y al diseño".

León ha asistido a la 102ª edición de la feria líder mundial del sector junto a representantes de quince firmas riojanas y el CEO de Novex y secretario de Aiccor, Javier Oñate. Este año, en Milán, se dan cita más de 700 marcas, entre los que se encuentran 109 firmas españolas presentando sus colecciones del verano de 2027. España es el segundo país con mayor número de expositores, solo por detrás de Italia, y La Rioja es la segunda comunidad autónoma con mayor peso en Milán, con quince empresas participantes.

La consejera ha recordado que el reciente Plan de Internacionalización 2026-2027, dotado de 27,07 millones de euros y en el que se amparan acciones como la feria de Milán, "pasa por transformar La Rioja como región exportadora a una región con proyección internacional integral, acelerando el salto cualitativo del modelo exterior riojano y modernizando el sistema regional de apoyo a la empresa, proporcionando mayor coordinación, trazabilidad y orientación a resultados".

En este contexto, "el trabajo que realiza Novex en transferencia tecnológica, con proyectos innovadores que contribuyen a que el ecosistema industrial siga avanzando, tiene un valor fundamental".

Asimismo, el Gobierno de La Rioja presentó en junio de este año una convocatoria de ayudas dirigidas a las empresas del sector del calzado, que está dotada de 500.000 euros y que está siendo gestionada por AICCOR, ofreciendo asesoramiento cercano y especializado para que ninguna empresa deje de acceder a ellas por desconocimiento.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones españolas de calzado alcanzaron los 1.706 millones de euros y 90 millones de pares, lo que supone un crecimiento del 1,5 % en valor y del 1,8 % en volumen respecto al mismo periodo del año anterior. Francia, Italia, Alemania, Portugal y Polonia lideran el ranking de los principales compradores de calzado español. Estados Unidos ocupa la sexta posición y es el primer mercado fuera de la Unión Europea.

La feria de Milán está incluida en el Programa con Entidades Colaboradoras 2026 y cuenta con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones. Asimismo, las distintas comunidades autónomas respaldan la participación de sus empresas mediante programas y planes específicos de promoción internacional.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Alhamas Artesanía SLU Alpargatas Viguera SL Calzados Cienta SLU Calzados Gaimo SA Calzados Nuevo Milenio SL Calzados Laro SA Calzados Vidorreta SL Calzados Zel's SLU Fluchos SLU Gromo World SL José Sáenz SL Salvi Calzados SL Silvia Hernández SL Suelas Yute SLU The Art Company B&S SA