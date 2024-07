Escobar destaca que las ayudas para mayores de 85 años suponen un "elenco más de derechos"

LOGROÑO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado que las ayudas económicas para mayores de 85 años, cuya bases reguladoras han salido adelante en el pleno del Consistorio logroñés, suponen "un elenco más de derechos", ante lo que ha asegurado que "es una buena noticia para las personas mayores".

El primer edil municipal ha intervenido antes de la votación de la propuesta, que ha contado con los votos a favor del PP, Vox y Partido Riojano, y en contra de Podemos-IU y del PSOE.

Escobar ha apuntado que las bases "provienen de un compromiso, en este caso del Gobierno del Partido Popular, que se ha ido mejorando, que se ha ido enriqueciendo, con las ayudas de otros grupos", y que suponen "una buena noticia desde la perspectiva social", que supondrá, también "mejorar el entorno de nuestras familias".

"Hemos superado felizmente la política de beneficencia, la política de caridad, la política asistencial, y ahora estamos en el principio en el que tenemos que inscribir toda la acción social, que es basada en derechos", ha concluido el alcalde de Logroño.

"NO INFANTILIZARLOS"

La concejal de Servicios Sociales, Patricia Sainz, ha afirmado que "trabajar por los mayores va a ser uno de nuestros objetivos claros, fundamentales y al que vamos a dedicar recursos, ilusión y energía, como se está viendo ya en otras muchas aspectos y no sólo en la regulación de estas ayudas". "Logroño debe de ser una ciudad amiga de las personas mayores", ha afirmado.

La también edil de Familia ha indicado que estas personas mayores "deben ser tenidos en cuenta y, sobre todo, no infantilizados, porque "si nos están diciendo que su deseo es permanecer en sus viviendas el mayor tiempo posible, en las mejores condiciones posibles, es en esa línea en la que debemos de trabajar todos".

"Y es en este sentido en el que hemos trabajado en la elaboración de estas bases para poder facilitar que se mantengan en casa, y ayudarles si necesitan a alguien que las cuide, que las vigile", ha apuntado.

Por ello, se ofrecerá, entre otras cuestiones, ayudas que podrán alcanzar los 200 euros mensuales, destinadas a sufragar parte de los gastos derivados de los servicios de cuidados o atención domiciliaria ofrecidos por profesionales contratados por el usuario.

GRUPOS MUNICIPALES

Por parte de los Grupos Municipales, la representante del Grupo Mixto Podemos-IU, Amaia Castro ha lamentado que "estas ayudas no llevan ningún tipo de informe social que acredite ni la necesidad ni que nadie determina si la persona necesita cuidados o no, o si las personas son vulnerables o no", por lo que "los únicos condicionantes para recibir estas ayudas, es tener más de 85 años".

También del Grupo Mixto, en este caso del PR+, ha tomado la palabra el concejal Rubén Antoñanzas, ha agradecido que se hayan tenido en cuenta alguna de sus enmiendas, que "corregimos aspectos que no nos parecían correctos". Es una iniciativa "lo suficientemente importante cubrir a un sector de población de 85 años que mayoritariamente va a necesitar ayuda".

Por Vox, su concejal María Jiménez ha mostrado su "conformidad" con estas bases porque "siempre estaremos a favor de cualquier tipo de ayuda que beneficie a nuestros mayores". No obstante "sí que seguimos pensando que, siendo un objetivo desde luego muy loable, la configuración de las mismas consideramos que no es la adecuada".

En el caso del PSOE, su edil Iván Reinares ha lamentado que el equipo de gobierno del PP haya desoído las cuatro alegaciones presentadas por su grupo con el fin de "mejorar y universalizar" las líneas de ayudas para mayores de 85 años.

Reinares ha querido dejar claro su grupo municipal "no está en contra de la creación de ayudas para mayores de 85, pero no podemos estar de acuerdo con las que ha presentado el equipo de gobierno del PP", ya queesta nueva línea de ayudas, es "una medida populista" que el equipo de gobierno del PP va a llevar a cabo "sin base ni estudio de necesidad sobre su objeto".