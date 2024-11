La escritora Esther López Calderón, con 'Pipas', disecciona la primera generación española nacida en democracia

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora, Esther López Calderón, con su primera novela 'Pipas' disecciona la primera generación española nacida en democracia, a través de la visión de un grupo de jóvenes, que se reúne todos los días a las seis y media, en la periferia de la ciudad para "comer pipas" y reflexionar sobre cuestiones vitales.

Precisamente, la periodista y escritora presentará su debut literario el próximo jueves, 14 de noviembre, a las 19,00 horas, en Logroño, en el Espolón, dentro del Festival 'Cuéntalo'. Un día antes, el miércoles 13 de noviembre, en la Biblioteca Rafael Azcona, a las 19,00 horas, participa en una conversación junto a Anna Pacheco, moderada por María Folguera.

López Calderón ha destacado que con su primera novela "está siendo una aventura maravillosa, en la que están pasando cosas muy bonitas, ya que yo propongo unas imágenes y a la gente le están saltando las suyas propias".

Ha indicado que "tiene parte de ensayo", ya que la misma "surgió cuando volví a casa con casi cuarenta años durante la pandemia, y empecé a verme atravesada por un montón de temperaturas emocionales". A partir de ahí, "intenté tomar la temperatura emocional de la primera generación de la democracia en España".

De hecho, "trata de un grupo de amigos en la periferia industrial santanderina, pero podría ser cualquier otra periferia, que se reúne todos los sábados a las seis y media en el banco del parque a comer pipas". En este punto, ha señalado "es donde entra la importancia de las dos generaciones anteriores, la de los abuelos que llegaron en los años 50-60 a las periferias de las ciudades buscando un futuro mejor y luego tuvieron a sus hijos ahí".

Luego, ha añadido, "los hijos de éstos, ya en los 80, votaron todos a Felipe, empezando a llamarse clase obrera, siendo una generación que nació en democracia y que fue la primera que llegó en masa a la universidad", si bien "se puede decir que fue la de la España desilusionada·, la de "la España que se comía las pipas y que quedó con las cáscaras en la mano"

En el libro "hay crítica de las instituciones porque no han hecho lo mejor que han podido para la clase media española, pero no hay victimismo, ni queja". "Nos hicimos una imagen de las instituciones que luego hemos descubierto que los flujos de poder y de dinero han seguido donde siempre estaban y que no siempre las instituciones han querido ser mejores para sus ciudadanos", ha añadido.

Como curiosidad, la escritora ha apuntado que la estructura del libro "está hecha como una bolsa de pipas, en la que cada capítulo es como si te echases un puñado de pipas en la mano". "Luego está hecho como a fragmentos que serían como las propias pipas en la que a veces te toca con más sal, hay otras que te toca una poco agridulce o incluso vacía, y estás a ver si te comes la siguiente para quitarte el mal sabor de boca".

LA CIUDAD

López Calderón participa en el festival 'Cuéntalo' que en la edición de este año aborda como tema la ciudad, un espacio para la escritora "tiene otra de mis obsesiones gigantes, el centro y la periferia". Todo ello bajo el pensamiento de que "en el centro era donde se hacían las leyes, donde estaban las mejores fiestas, donde era lo más divertido, y las obras quedaban para la periferia".

La ciudad "sería como poder ir en un mismo día de universos pequeños a medianos y a gigantes, y luego volver del gigante al íntimo, que sería el pequeño".

Para finalizar, la escritora, en relación a si los jóvenes leen menos, ha señalado que "tenemos ideas preconcebidas que no son verdad", ya que "ahora mismo las divisiones comerciales y literarias de infantil y juvenil de los grandes grupos son las que más venden ahora mismo". "Yo creo que la gente joven lee, y que a la gente joven le gustan las historias buenas", ha concluido.