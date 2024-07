Experto UNIR afirma que "en poco tiempo no sabremos si un libro ha sido escrito por un humano o una máquina"

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Álvaro Cabezas, cree que "en poco tiempo no vamos a tener la certeza de si un libro ha sido escrito 100% por un humano o si ha sido asistido por una máquina".

En una entrevista con Europa Press, el experto ha explicado sus conclusiones tras realizar un estudio sobre el impacto de Chat GPT en las ventas de libros de Amazon. Así, ha señalado que en los primeros 6 meses desde la salida de Chat GPT "detectamos en torno a 1.500 libros en Amazon donde se acreditaba que el autor era Chat GPT".

A partir de este descubrimiento, Cabezas y la co-autora del estudio, Marta Magadán, llevaron a cabo un análisis sobre el tipo de contenido de estos libros.

"La gran mayoría de esos trabajos -señala- eran libros de no ficción, manuales, guías prácticas por ejemplo sobre cómo cocinar pasta o cómo cuidar las plantas de tu casa, y además eran libros con un número de páginas mucho menor al que tiene un libro normal".

La segunda categoría con más libros escritos por Chat GPT "era la de literatura infantil y juvenil". "Sobre todo libros infantiles, con historias muy básicas, muy arquetípicas", ha afirmado.

Sin embargo, Cabezas ha destacado que "donde había menos libros escritos por inteligencia artificial era en la categoría de novelas o poesía". Algo, argumenta, que "se debe a que en el tema de la creatividad y de la originalidad estas máquinas todavía no están suficientemente avanzadas".

"Es evidente que las tramas y los argumentos escritos con este tipo de técnicas son muy básicos, seguramente por eso hay menos novelas y sobre todo poca poesía escrita por inteligencia artificial. Porque la poesía tiene un componente más emocional y estas máquinas no llegan aún a esos parámetros", ha subrayado.

El investigador de UNIR ha resaltado que a través del estudio también se dieron cuenta de que "había autores que llegaba a subir a Amazon hasta 40 libros al día" y por eso desde noviembre de 2023 la plataforma "cambió las condiciones de su servicio para limitar a un máximo de tres libros al día lo que podía subir una persona".

"Amazon seguramente se dio cuenta de que la mayoría se creaban con inteligencia artificial y limitó a tres al día, aunque nadie puede escribir tres libros al día, pero fue el límite que pusieron porque había gente que estaba subiendo decenas de libros en un día", ha explicado.

Con todo ello, Álvaro Cabezas ha apuntado además que "debería haber mayor transparencia por parte de la compañía".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO CREATIVO.

"No es lo mismo el caso extremo de una persona que crea 30 libros en un día con inteligencia artificial, que evidentemente es imposible que pueda revisar el contenido ni adaptarlo, que una persona que escribe un libro en varios meses, y haga uso parcial de la inteligencia artificial para retocar un contenido, para pedirle que reestructure un párrafo, o que le dé una idea, eso sería un uso, digamos, legítimo como una herramienta que te ayuda", ha remarcado.

El experto ha señalado que "ahora es fácil identificar un libro escrito con Chat GPT, quizá en el futuro no se notará tanto, pero ahora mismo sí: las estructuras son muy básicas, la ordenación, la estructuración del contenido, no hay apenas sentimientos, no hay ironía o sarcasmo, o contenido más metafórico, son estructuras que puede entender casi cualquier persona, pero que carecen de cualquier giro que caracteriza la literatura".

"Mi impresión es que donde está teniendo mayor éxito es en la literatura infantil, en esta categoría de Amazon por ejemplo aparecen bastantes libros que aparentan totalmente estar hechos por inteligencia artificial. Por las portadas, por su trama muy básica, es más fácil para un autor generar con Chat GPT un libro de 30 páginas con una historia infantil, que una novela de 150 páginas", ha expresado.

Finalmente, el investigador ha resaltado que "aunque los casos más burdos son fácilmente detectables y en la actualidad este tipo de tecnología todavía se encuentra en estados relativamente incipientes, en poco tiempo no vamos a tener la certeza, incluso si es un autor súper ventas, de que ese libro lo haya escrito totalmente una persona, o ha sido ayudado por una máquina".