Experto UNIR remarca que "el 60-80% de la legislación que aplicamos en nuestro país viene de Europa; Es útil ir a votar"

Apenas queda una semana para volver a las urnas y participar en unas elecciones europeas "esenciales para nuestro día a día". A pesar de que parezca "que no va con nosotros", el docente de UNIR Víctor Renobell advierte de la importancia de estas elecciones porque "el 60 o incluso el 80% de la legislación que aplicamos en nuestro país proviene de las directrices y de las resoluciones que marca el propio Parlamento Europeo".

Por ello, y a pesar de la desafección que se pueda sentir, el coordinador del Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de UNIR apuesta por ir a votar el próximo domingo, 9 de junio, porque "en Bruselas se deciden asuntos primordiales y fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. De lo que salga en las urnas estará la dirección que tome Europa".

"A veces no somos muy conscientes de que la mayoría de las grandes decisiones vienen desde allí. En asuntos relacionados con el campo, con nuestra ganadería y agricultura, pero también en infraestructuras, ayudas para municipios, para rehabilitar edificios, en el reparto de los Fondos Europeos... todo eso sale de Europa y dependerá mucho de quién pueda ganar las elecciones o no pero, sobre todo, de las alianzas que se establezcan una vez pasen los comicios".

Precisamente sobre esas "alianzas" que se puedan realizar, el docente de UNIR advierte de la importancia de saber qué nos jugamos porque "en Europa no solo están nuestros partidos políticos, los que conocemos en España, si no que hay más y se generan pactos que tienen mucho poder en las normativas europeas". Por eso es importante recordar que de nuestro voto dependerá "qué acuerdo se puede forjar o no".

CAMPO, INFRAESTRUCTURAS Y FONDOS EUROPEOS

Sobre la influencia de Europa en nuestro día a día -indica- "no hace falta irse muy lejos, hace unos meses en toda España tuvimos unas manifestaciones muy importantes protagonizadas por el campo español y, precisamente, nuestros Gobiernos de aquí no querían dar una opinión porque realmente España no puede hacer mucho. Se hace en Europa porque es una política común".

También ahonda en la importancia de las medidas que se toman sobre un producto fundamental para nuestra comunidad autónoma como es el vino. "Pero hay más", indica. A ello le siguen otros muchos productos porque "hay que recordar que cualquier producto que tenemos en casa lleva el sello de la comunidad europea que significa que está validado por sus leyes y que se puede vender en Europa y por ende en España porque tiene una calidad y una normativa concreta".

'INFLUENCERS' Y 'YOUTUBERS' PARA CONCIENCIAR A VOTANTES JÓVENES

Además, el docente de UNIR tiene claro que en las elecciones europeas "la gente joven vota poco" e, incluso, como novedad, "para este año se han llamado a 'influencers' en algunos países con el fin de que les animen a votar".

De hecho, la propia Unión Europea "está haciendo campañas con 'youtubers', para llegar a este público y poder hacer que la gente joven vote y tenga un poco más de conciencia de la importancia de estas elecciones".

"Y eso que España es uno de los países que sí que tiene ese sentimiento de pertenencia a Europa frente a otros que pueden votar este próximo 9 de junio. Pero aún así, no es suficiente", ha indicado.

"Hay otros países en donde ese sentimiento de pertenencia está todavía por los suelos y hay menos participación. Incluso vemos que a veces están incluso en contra de las decisiones que se han aprobado en la Unión Europea que son de cumplimiento obligatorio para el resto de países".

Es más "si preguntas a mucha gente, todavía alguno no sabrá ni que se está celebrando la campaña electoral. Eso ya denota un poco el interés que hay en la gente", ha reflexionado.

Para Renobell está claro que los países más cercanos a Bruselas, como pueden ser Francia, Italia y España... son los países que más votan en las elecciones europeas. En cambio, los más alejados lo hacen menos "porque no tienen ese sentimiento tan propio de pertenecer a Europa".

CULTURA DEMOCRÁTICA

Pero... ¿por qué nos cuesta tanto ir a votar en las elecciones europeas?. El profesor considera que un factor clave es que España "no es un país con un alto índice de cultura democrática, es decir, no estamos acostumbrados a participar tanto como en otros países que votan para todo".

"A pesar de que incluso tenemos tres niveles administrativos, el local, las comunidades autónomas y a nivel nacional, vemos que ir a votar resulta algo pesado". Si a ello se suma que "es en domingo, que a veces se repiten o, simplemente, que prefieres hacer otra cosa... la gente se cansa".

"Otros países tienen más votaciones por decisiones mucho más del día a día incluso y eso les hace estar más acostumbrados a votar. En cambio aquí todavía la propia infraestructura es algo especial".

Incluso "muchos nos sentimos contrariados si nos toca estar en las mesas electorales. Todo ello hace que no seamos un país que tengamos una cultura democrática muy arraigada".

Finalmente, también ha apelado a la importancia de los medios de comunicación que "tienen que jugar un papel importante para acercar Europa y las decisiones que se toman allí. Tienen que llegar al público y que éste conozca la realidad de la importancia de estas elecciones".