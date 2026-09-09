La exposición '30 años de Cooperación Riojana' recorre tres décadas de solidaridad y compromiso internacional - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición '30 años de Cooperación Riojana' conmemora el 30 aniversario de la primera ley autonómica que reguló la cooperación para el desarrollo y que acerca a la ciudadanía el impacto concreto de los proyectos impulsados por la Comunidad Autónoma durante estas tres décadas.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, ha visitado la muestra instalada en el Paseo del Espolón de Logroño, en la zona de Vara de Rey.

Coincidiendo con el Día Internacional del Cooperante, la exposición reúne 17 fotografías aportadas por nueve entidades y permite conocer proyectos desarrollados en diferentes países y vinculados a ámbitos como la protección de la infancia, la igualdad de género, el emprendimiento, la seguridad alimentaria, la salud, la educación o la atención ante emergencias humanitarias.

TRES DÉCADAS DE COOPERACIÓN RIOJANA EN IMÁGENES.

La Rioja comenzó a impulsar proyectos de cooperación en 1995, aunque fue en 1996 cuando se aprobó la primera norma específica en esta materia: la Ley 1/1996, de 6 de junio, reguladora de los criterios básicos para la distribución de las partidas previstas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja destinadas a la cooperación para el desarrollo y para la concesión de ayudas y subvenciones.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial de La Rioja número 77, de 22 de junio de 1996, y entró en vigor al día siguiente.

El 30 aniversario de aquella primera regulación autonómica permite poner en valor la trayectoria desarrollada desde entonces y mostrar a la sociedad riojana el resultado de una cooperación que se traduce en actuaciones concretas y en mejoras de las condiciones de vida de personas y comunidades en diferentes lugares del mundo.

La exposición reúne proyectos de siete entidades en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Fundación Vicente Ferrer muestra una iniciativa desarrollada en Mozambique centrada en la protección de la infancia y la igualdad de género; ActionAid presenta un proyecto de emprendimiento agroalimentario de mujeres en Senegal; y Entreculturas, iniciativas destinadas a impulsar el emprendimiento de mujeres en Perú.

También están representados los proyectos de ISCOD para el desarrollo productivo en comunidades indígenas de Perú; de Manos Unidas en materia de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental en Nicaragua; de Medicus Mundi, con actuaciones relacionadas con la salud y la higiene en El Salvador; y de Visión Mundi, dedicada a la salud oftalmológica en Burkina Faso.

ACCIÓN HUMANITARIA.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación, por primera vez, de intervenciones de Acción Humanitaria impulsadas por el Gobierno de La Rioja, junto a los proyectos de cooperación para el desarrollo que tradicionalmente han formado parte de la exposición.

Dos de los seis expositores que componen la muestra están dedicados a esta respuesta ante situaciones de emergencia. UNICEF presenta intervenciones destinadas a facilitar el acceso a la educación básica de niños y niñas sudaneses refugiados en Chad y a responder a la grave crisis sanitaria provocada por el cólera en Haití. Por su parte, Cruz Roja muestra actuaciones de asistencia humanitaria esencial desarrolladas en Líbano y Turquía.

De este modo, la exposición refleja tanto el carácter continuado de la cooperación riojana como su capacidad de respuesta ante crisis humanitarias que requieren una actuación urgente, ampliando la mirada sobre las diferentes formas en las que se articula la solidaridad internacional.

Una muestra que recorrerá otros municipios riojanos Tras su estancia en Logroño hasta el 18 de septiembre, '30 años de Cooperación Riojana' iniciará un recorrido itinerante por diferentes municipios de la Comunidad Autónoma que colaboran con el Fondo Municipal de Cooperación.

La iniciativa permitirá trasladar el contenido de la exposición a otros puntos de La Rioja y facilitar que un mayor número de ciudadanos conozca los proyectos respaldados desde la Comunidad Autónoma. La muestra tiene previsto visitar Medrano, Anguciana, Badarán y Cenicero.