Los fabricantes de galletas Oreo reclaman un futuro digno: "Sin nosotros no hay producción ni riqueza"

LOGROÑO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes de galletas Oreo y Chips Ahoy, pertenecientes al Grupo Mondélez, se han manifestado hoy por el centro de Logroño reclamando un futuro digno. "Sin nosotros y nosotras no hay trabajo, no hay producción y no hay riqueza", ha clamado en declaraciones a los medios de comunicación el representante de CC.OO, Asier Macho.

Tras 25 días de huelga, los trabajadores de la fábrica ubicada en Viana (Navarra) se han trasladado a Logroño "para visibilizar este conflicto", ha explicado Macho. También, para pedir al gerente, Filippo Mauri, "que no busque excusas y se ponga a solucionarlo, que se siente en la mesa" con los trabajadores.

El comité de empresa, que convocó una huelga que comenzó el pasado 10 de junio, está formado por siete representantes de CCOO, cinco de LAB y uno de ELA, y representa a una plantilla de cuatrocientas personas (parte de ella de La Rioja).

En la convocatoria de hoy, además de Macho han estado presentes Javier García de Pablo, del sindicato LAB, y el representante del sindicato ELA, Aner Galíndez.

Los trabajadores han recorrido desde la Plaza de la Diversidad la calle Portales, en pleno corazón de Logroño, bajo gritos de 'Sin negociación no hay solución'; 'Filippo dimisión'; 'Manos arriba esto es un atraco'; y 'Esta batalla la vamos a ganar'.

Tras una pancarta en la que se leía 'Por un futuro digno', han avanzado por Muro de la Mata, Muro del Carmen y Bretón de los Herreros hasta volver a la Plaza de la Diversidad.

García ha considerado que "no hace falta decir que un trabajo de calidad no sólo repercute en la localidad de la empresa, sino también en sus territorios colindantes".

Ha apuntado a cómo la empresa ha obtenido unos beneficios de unos 4.000 millones de euros en tres trimestres, sin embargo, ante las peticiones de los trabajadores en la negociación del convenio, mostró "una actitud desafiante y burlesca, dando por terminada la reunión en cinco minutos".

Ha informado de que, en el día de ayer, la empresa inició un proceso de mediación ante el Tribunal Laboral de Navarra, al que los trabajadores acudieron "ilusionados" pero la empresa "no llevó ninguna propuesta nueva".

NI UN KILO DE GALLETA

Macho ha resaltado cómo, tras 25 días de huelga, "25 jornadas de reivindicación en las que el paro en la producción ha sido total no ha salido ni un solo kilo de galleta".

"La unión de todos y todas, nuestra fuerza, hace que podamos reivindicar lo que nos merecemos y mirar de tú a tú a la empresa que sigue sin dar su brazo a torcer", ha visto.

De este modo, "los trabajadores y trabajadoras de Mondelez" siguen "luchando por conseguir un convenio justo y digno para todos y todas", que mejore sus "condiciones laborales y salariales y que repartan de forma justa el valor generado por la plantilla".

Ha rechazado "de manera rotunda la introducción de un incremento salarial variable para la plantilla" porque se trata de un mecanismo que pretende, ha dicho, "individualizar" a los trabajadores "en los centros de producción" para que acaben viendose "como competidores".

"Desde la parte sindical lo tenemos claro, no firmaremos ninguna condición en el convenio que amolde nuestros salarios a factores variables. Si hoy estamos aquí y aspiramos de manera ambiciosa a mejorar nuestras condiciones de vida, es gracias a la unidad", ha resaltado.

Por último, Galindez ha denunciado "la presencia excesiva de las Fuerzas de Seguridad en nuestras movilizaciones" cuando sus reivindicaciones son "pacíficas", ha dicho.

"Compañeros y compañeras, seguiremos defendiendo nuestros convenios, nuestros derechos. Viva la lucha obrera. Viva la lucha de la clase trabajadora", ha indicado.