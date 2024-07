Feministas en Acción se une en Logroño a la convocatoria nacional de una vigilia esta noche contra la violencia machista

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 asociaciones de mujeres de todo el País, la mayoría de ellas de ámbito local, han convocado vigilias este 25 de julio como manifestación de repulsa absoluta a la violencia de género y para apoyar a las víctimas de malos tratos y a las familias de las asesinadas.

En Logroño, la asociación Kirké: Feministas en Acción convoca a la ciudadanía a una vigilia entre las 21 y las 21,30 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Durante el acto tendrá lugar la lectura del manifiesto común y se rendirá homenaje a las víctimas de la Violencia machista encendiendo velas. Por ello, desde Kirké animan a que quien quera acercarse lleve una vela.

"Hartas de asesinatos de mujeres a veces anunciados, pero no evitados, catorce asesinatos en los últimos 16 días. De minutos de silencio, de concentraciones y manifiestos que son necesarios, pero no suficientes para prevenir, proteger y garantizar la supervivencia de tantísimas mujeres que no saben cada día si verán el siguiente", dicen desde la asociación.

"Hartas -añaden- de respuestas retóricas y actuaciones mediáticas que no frenan la mano de los agresores ni evitan que el machismo se extienda entre la juventud y se normalice ante la sociedad".

La movilización tiene como objetivo fundamental "exigir a los poderes públicos que actúen de forma contundente en la aplicación y desarrollo de las leyes vigentes, depurando las responsabilidades en los fallos del sistema por los que se pierden las vidas de las mujeres y sus criaturas".

Con esta vigilia manifiestan "su firme intención de no permitir ningún recorte en los presupuestos o servicios existentes para luchar contra la violencia machista, reclamando la elaboración urgente del II Pacto valenciano contra la violencia machista".

La iniciativa surge de un grupo de Asociaciones de l'Horta Sud "que se extiende con rapidez por el resto del territorio, contando ya con ciudades como Santiago de Compostela, Gijón, Cádiz, Jerez de la Frontera, Toledo, Barcelona o Logroño".