La Filmoteca Rafael Azcona rastrea el crecimiento de los personajes con seis nuevas películas que proyecta en diciembre

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los espectadores de la Filmoteca Rafael Azcona podrán disfrutar de hasta seis películas gracias a la variada cartelera que propone la Filmoteca Rafael Azcona para este mes de diciembre: dos documentales y cuatro títulos diversos, diferentes y opuestos, pero con una característica en común, el descubrimiento y crecimiento de sus personajes.

Diciembre será un mes de descubrimientos en la Filmoteca de La Rioja que comenzará sus proyecciones el martes 3 de diciembre con la película documental 'Bull Run', dirigida por Ana Ramón Rubio sobre la fiebre del bitcoin y del mundo cripto.

Otro documental volverá el 17 de diciembre a la pantalla de la sala Gonzalo de Berceo con la película 'El Eco' en la que la directora mexicana Tatiana Huezo propone una historia poderosa y emocionante que obtuvo uno de los premios más destacados en el Festival de Berlín.

La cartelera se completa con cuatro películas que resultan cuatro viajes hacia el descubrimiento de sus personajes, preámbulo de las navidades, en un mes en el que el talento femenino es también protagonista de la programación de la Filmoteca de La Rioja.

'Kobieta Z' de Malgorzata Szumowska es la primera de las cuatro propuestas, un filme que el 4 de diciembre narrará la historia de Adrzej, que reside con su familia en una pequeña ciudad de Polonia, en un momento en el que el país vive la transición del comunismo al capitalismo, y él comienza un viaje en busca de la libertad personal como mujer trans.

El 10 de diciembre la cartelera estará protagonizada por la película 'Sidonie au Japon', dirigida por Élise Girard, en la que Sidonie, interpretada por una de las grandes del cine europeo, Isabelle Huppert inicia un viaje al país nipón.

Perú, años 90, es el contexto en el que se desarrolla 'Reinas' de Klaudia Reynicke de la que se podrá disfrutar en la filmoteca el 11 de diciembre.

La programación de diciembre la cerrará 'I used to be funny', dirigida por Ally Pankiw, una comedia dramática que presenta a Sam, una joven aspirante a comediante y au pair que vive en Toronto y lucha contra el trastorno de estrés postraumático.

Todas las proyecciones comienzan a las 19,30 horas, los martes y miércoles de diciembre, y tienen un precio de 2,5 euros (2 euros con carnet joven). Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web https://www.larioja.org/cultura/ o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de la sesión.