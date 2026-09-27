Un fuego calcina 5.000m2 de terreno lleco en las proximidades de la N-232, en Alfaro

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LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio agrario, de hierba seca, en las próximidades de la N-232, en el término municipal de Alfaro. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha alertado del suceso sobre las 12,55 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado también la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Alfaro y se notifica a Guardia Civil.

Tras la intervención, los bomberos han informado de que el incendio ha afectado a unos 5.000 m2 de terreno lleco de escaso valor.