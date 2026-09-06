'La Garnacha Teatro' Representará 'La Leyenda De Un Bandido' El Próximo 12 De Septiembre En La Sala Gonzalo De Berceo - MANOS UNIDAS

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 12 de septiembre, a las 19,30 horas, la compañía riojana 'La Garnacha Teatro' representará el musical 'La leyenda de un bandido', una función benéfica a favor de Manos Unidas inspirada en la historia de Joaquín Murieta, el legendario 'Robin Hood de El Dorado'. La cita será en la sala Gonzalo de Berceo de la capital riojana.

A través de una historia de resistencia frente a la injusticia y la discriminación, la obra nos recuerda que muchas de las desigualdades que marcaron aquella época siguen presentes hoy en numerosas comunidades de todo el mundo.

Precisamente junto a esas personas trabaja Manos Unidas, impulsando proyectos que promueven la dignidad humana y el acceso a derechos básicos fundamentales, tal y como ha relatado la compañía.

Las entradas pueden adquirirse en taquilla o en entradas.com por 10 euros. Para quienes no puedan asistir y quieran sumarse a esta causa, hemos habilitado la Fila 0 mediante Bizum ONG al 02594.