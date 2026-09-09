El Gobierno de La Rioja refuerza un 73% la financiación de la FRM desde el inicio de la legislatura - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha renovado su compromiso de financiación con la Federación Riojana de Municipios (FRM) con el objetivo de garantizar la labor de apoyo de esta entidad a las 174 localidades de nuestra región. Y lo ha hecho destinando un total de 222.940 euros, cuantía que se ha incrementado en un 73% con respecto al inicio de la legislatura, que permitirán sufragar las diferentes actividades y servicios desarrolladas por la FRM en 2026.

Esta partida aparece recogida en el anexo IV de la Ley de Presupuestos de La Rioja para este año.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Jorge Loyo, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han actualizado este miércoles un acuerdo de financiación que servirá a la larga para mejorar la capacidad de gestión de los ayuntamientos y reforzar la prestación de los servicios públicos y la atención a los ciudadanos del medio rural.

Con esta aportación, la FRM abonará los gastos diarios de funcionamiento, así como el servicio gratuito de asesoramiento que presta a los ayuntamientos, por el cual resuelve consultas sobre el ordenamiento vigente, emite informes jurídicos para los consistorios, les ayuda en trámites administrativos y les informa sobre novedades normativas y convocatorias de subvenciones. Además, presta formación especializada a los representantes locales sobre gestión municipal, entre otras competencias.

DEFENSA Y FOMENTO DE LA AUTONOMÍA LOCAL

Todo ello para que la FRM pueda cumplir con sus principales objetivos: la defensa y el fomento de la autonomía local, la representación y defensa de los intereses de las entidades locales y la prestación de servicios y la realización de gestiones que los municipios les soliciten o les deleguen.

Daniel Osés ha subrayado el incremento de la financiación de la FRM "en un 73 por ciento desde el inicio de la legislatura" con el claro objetivo de reforzar el apoyo técnico, jurídico y formativo que presta a los ayuntamientos riojanos. A este respecto, ha puesto en valor "el trabajo constante de la FRM para mejorar el día a día de los ayuntamientos y de los vecinos de La Rioja", lo que le convierte en "un aliado estratégico del Gobierno de La Rioja" para conocer los problemas del medio rural y responder a sus principales demandas y necesidades.

"Fruto de este análisis conjunto de necesidades, nuestra Consejería ha impulsado esta legislatura medidas pioneras para favorecer la instalación de cajeros automáticos en el medio rural, ayudar a los municipios a derribar edificios en ruina, promover la contratación de alguaciles todo el año y poner en marcha espacios para el ocio, la convivencia y la sociabilidad", ha concretado Osés.

MÁS ACTIVA Y CERCANA

Por su parte, Loyo ha destacado "el compromiso municipalista del Gobierno de Gonzalo Capellán, que desde el primer día de la legislatura apostó por la Federación y por la labor que realiza de apoyo jurídico y técnico a los alcaldes y alcaldesas para facilitar el funcionamiento diario de los ayuntamientos".

Desde la FRM, agradecen la actitud del Gobierno de La Rioja por transformar las demandas municipales en actuaciones concretas que llegan a nuestros pueblos. Respecto a los próximos pasos de la entidad, la Federación apuesta por ofrecer un modelo de formación más práctico y cercano, y una función de asesoramiento que permita anticiparse a los cambios normativos.

En definitiva, la FRM aboga en los próximos meses por una labor más activa, más cercana y con mayor capacidad para estar en contacto permanente con los ayuntamientos, detectar necesidades comunes y trasladarlas a las administraciones competentes.