Guardia Civil detiene a un joven de 34 años por amenazas con arma blanca y resistencia y desobediencia grave

Detendio un joven de 34 años por amenazas con arma blanca y resistencia y desobediencia grave - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un joven de 34 años, natural de Marruecos y residente en Nájera, como presunto autor de los delitos de amenazas con arma blanca y resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, tras protagonizar varios altercados en la localidad de Nájera y amenazar presuntamente a varios viandantes con cuchillos.

Este individuo, conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuenta con un amplio historial policial y le constan antecedentes relacionados con distintos delitos, así como intervenciones por diversas infracciones administrativas.

La actuación se inició tras recibirse una alerta en la Central Operativa de Servicios (COS-062) de la Guardia Civil, que informaba de que un varón, presuntamente bajo los efectos del alcohol, había provocado varios altercados en un establecimiento hostelero de la localidad. Tras abandonar el local, mantuvo una actitud agresiva y amenazante, llegando presuntamente a intimidar a varios viandantes con un cuchillo.

Ante la gravedad de los hechos, varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta el lugar para localizar al individuo y evitar posibles daños a terceras personas.

A su llegada, los agentes localizaron al sospechoso en el interior de un turismo, acompañado de otro varón. En ese momento, varios ciudadanos, visiblemente nerviosos, alertaron a los agentes de que uno de los ocupantes portaba varios cuchillos.

Al percatarse de la presencia policial, el ahora detenido salió rápidamente del vehículo e hizo caso omiso de las reiteradas órdenes de los agentes. A continuación, se dirigió hacia ellos con la mano derecha oculta en el bolsillo de la sudadera, una circunstancia que incrementó el riesgo de la intervención ante la posibilidad de que portara un arma.

Acto seguido, se dio la vuelta y corrió hacia un macetero, del que cogió varias piedras que arrojó contra los agentes, aunque no llegó a alcanzarlos. Finalmente, los efectivos consiguieron controlar la situación y procedieron a su detención.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron e intervinieron dos cuchillos de grandes dimensiones que, presuntamente, habrían sido utilizados para amenazar a varios viandantes momentos antes.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.