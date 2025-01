El "gusto" del alumno, las "habilidades" o la "empleabilidad", consejos a la hora de escoger carrera y universidad

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de estudiantes de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Adela López, ha ofrecido una serie de consejos a la hora de escoger carrera y universidad que, pasan, entre otros, "lógicamente por el gusto del alumno", pero también por las "habilidades" de éste o la "empleabilidad" que va a tener.

En una entrevista a Europa Press, López ha incidido que el estudiante "tiene que optar por una carrera que le gusta, ya que en ocasiones la escoge porque cree que va a ganar mucho dinero o porque se lo han dicho sus padres, que lo que hace es generar muchas frustraciones, ya que están demasiado tiempo en algo que no les gusta".

Para ello, ha abogado por recibir una "adecuada orientación vocacional, porque a veces uno puede pensar que le gusta una carrera para la que no tiene determinadas habilidades", como por ejemplo "si yo quiero estudiar odontología y no tengo motricidad fina o arquitectura sin habilidad espacial".

También ha apuntado que "la persona tiene que proyectarse en el tiempo". "A los adolescentes hoy les cuesta mucho trabajo, pero deben proyectarse y decir qué me imagino haciendo dentro de 10 años, 15 años, si me veo relacionándome más con personas o solo delante de un ordenador".

Pero, además, para la vicerrectora de Estudiantes de UNIR "hay que mirar la empleabilidad de la carrera", porque "es interesante tener en cuenta cómo funciona el mercado y ver, si el día de mañana, va a ser muy difícil, que yo encuentre trabajo con esos estudios".

ELECCIÓN DE UNIVERSIDAD

Unido a todo esto, ha explicado López la elección de universidad, porque "lo primero es que el estudiante tiene que establecer sus propias prioridades", como "la cercanía o no de la universidad, el plan de estudios que tiene la carrera que quiero elegir, así como si esa universidad en mi carrera tiene un mayor énfasis académico o de investigación". Ha insistido en conocer "el tanto por ciento de empleabilidad e incluso tener en cuenta el prestigio de la universidad".

Para la vicerrectora también "es fundamental" que "conversen con otros estudiantes, que estén en primero o en segundo, de la universidad porque la experiencia del alumno es más importante seguramente que lo que te puede contar un profesor".

Además, ha apuntado que se deben "identificar" alguna circunstancia "limitante" como que la universidad "esté fuera de la comunidad y tengo unas obligaciones familiares que no me permiten salir o, por ejemplo, que quiero hacer compatible mis estudios de grado con un trabajo".

Ante ello, "igual ese alumno tiene que mirar una universidad virtual, ya que no está en condiciones de asistir a todas las clases de manera presencial".

Pero también ha destacado que "la persona tiene que estar convencida" de la carrera que va a hacer "porque a veces a los alumnos que acaban de terminar el colegio y eligen universidad, les han influido influir sus padres o otros amigos".

REPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

En relación a los rankings de universidad, López ha señalado que "mi opinión personal es que son relativos porque miden diferentes factores según los criterios que previamente ha elegido quien hace el ranking", hasta el punto que "siempre hay intereses particulares". "Más allá del ranking -ha destacado López- sí es importante la reputación de la universidad, que la mayoría de los casos la da el profesorado de la misma".

En este sentido, la vicerrectora de UNIR ha instado a la ciudadanía a que "se quiten el prejuicio de que las universidad on line no preparan al alumnado, sino que sobre éstas lo que tienen que mirar si esa universidad virtual está acreditada o no por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)".

En el caso de UNIR ha asegurado que "somos la única universidad virtual que tenemos todas nuestras facultades y todas nuestras carreras acreditadas por ANECA".

DOBLE TITULACIÓN

Sobre el hecho de que el alumno opte por una doble titulación, la vicerrectora de UNIR ha apuntado que "lo interesante es que se busque dos carreras que sean complementarias, y que al alumno le gusten, porque el estudiante, en este caso, debe disponer de tiempo porque una doble titulación son por lo menos cinco o seis años, no son cuatro".

Además, ha apuntado que "debe ser consciente de que al hacer una doble titulación algo se sacrifica de la titulación principal".