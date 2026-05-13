Hereu: "Si alguien tiene algún problema para conectarse con la red eléctrica, que me lo diga"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz- JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado hoy en Logroño, en un encuentro con los medios de comunicación tras una reunión en la Delegación del Gobierno en La Rioja: "Si alguien tiene algún problema para conectarse con la red eléctrica, que me lo diga".

Hereu, que tras un desayuno de trabajo con la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, se ha trasladado la empresa Avanzare, ha relatado a los periodistas que su ministerio está trabajando "conjuntamente" con otros "para que haya en cantidad y calidad la provisión de electricidad que la industria necesita".

El ministro ha asegurado que "estamos viviendo un proceso histórico de inversión en la red eléctrica, después de una década donde se invirtió poco".

El objetivo que se "cumplirá" es que "no haya ningún proyecto industrial que quede sin la debida conexión al sistema eléctrico". Algo ante lo que, además, ha afirmado que "la descarbonización de la industria, en muchos temas, supone la electrificación de los procesos industriales".

NO HAY PETICIÓN A INDUSTRIA DE LA RIOJA

Con respecto a La Rioja, ha dicho: "Yo no tengo en estos momentos ninguna petición de que haya problemas de provisión y es evidente que tenemos que planificar para que haya la red adecuada para la industria de las próximas décadas".

Preguntado por las reividicaciones, concretas, que ha trasladado el portavoz de Gobierno, Alfonso Domínguez, a los medios de comunicación, (reforzar el mallado y mayor capacidad en las subestaciones de Logroño, Quel y el polígono del Sequero) ha afirmado: "Nosotros no hemos recibido esta petición" (en relación a su ministerio).

No obstante, ha añadido que es el Ministerio de Transición Ecológica quien "ha hecho una ronda de conversación con todas las comunidades autónomas y, en todas, se ha comprometido a proveer la red eléctrica que necesita la industria". "Porque justamente la industria es una de las grandes prioridades que tenemos", ha asegurado.