Hija hostelero Cuzcurrita dice que la pareja de uno de los acusados le confesó que le habían matado y denuncia amenazas

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) - La hija del hostelero de Cuzcurrita -hallado muerto en su domicilio la madrugada del 1 al 2 de mayo de 2023- ha declarado ante el Juez que la pareja de uno de los dos acusados por el crimen "le confesó todo".

En concreto, ha dicho, en un encuentro en un bar de Pradillo, días después de los hechos, "encontré a la mujer y pude hablar con ella" y "me dijo que su pareja, el acusado más joven, C.S.R., llegó la noche de los hechos alterado y con las manos en la cabeza diciendo 'le hemos matado'".

Aún así, indica, "después en un encuentro en el Juzgado de Haro, me dio el pésame, me pidió perdón y culpó solo al otro acusado, A.D.G.".

Además, en su intervención judicial, la hija del hostelero de Cuzcurrita ha denunciado amenazas para que no declarase hoy "contra una persona" en el juicio.

En concreto, explica, hace cerca de 20 días "vi un coche parado cerca de la ventana de mi cocina, en Cuzcurrita, con dos personas dentro" y aunque no le di importancia "después recibí una amenaza por Whatsapp" en la que le advertían de que en el juicio de hoy "no hablara de una persona". Como ha indicado, "lo he denunciado".

"MI PADRE ESTABA PREOCUPADO"

En su intervención judicial también ha relatado que en las últimas semanas su padre estaba preocupado porque "había un vecino que venía a pedirle dinero" y estaba "asustado" porque "venía por la noche y ya le daba miedo".

Es más -como ha indicado- el día de los hechos "el hombre que le pedía dinero vino al restaurante y le pidió dinero. Después desapareció del pueblo". Además ha dicho "esta persona que le pedía dinero era amigo de uno de los acusados".

"ME HAN QUITADO A MI PADRE, A MI AMIGO Y A MI TRABAJO"

Yolanda Castillo ha comparecido este martes en la segunda sesión del juicio por el que hay dos personas acusadas de un delito de asesinato y otro de robo. Desde aquel día -explica- "no soy la misma persona. Me han quitado a mi padre, a mi amigo y el trabajo. Mi vida está patas arriba, no hay derecho".

De su padre, ha indicado, "pasaba el día con él, menos la noche. Era una persona muy alegre, estaba activo pero había que estar pendiente de él y yo también era su enfermera. Estoy segura de que la noche de los hechos, cuando llegaron las personas él abrió voluntariamente".

"AQUELLA TARDE ALGUIEN ENTRÓ AL RESTAURANTE, ESTANDO CERRADO"

Sobre la tarde de los hechos, ha indicado, "quedé con mi padre para ir a picar algo a Miranda de Ebro. Fuimos un amigo, mi padre y yo. Cogimos el coche y entramos en una pizzería. En la carretera hubo una llamada de teléfono profesional. Hubo una llamada de 3 segundos o 4, cogió el teléfono y vi que procedía de dentro del restaurante y me preocupó porque el restaurante estaba cerrado. Alguien entró al restaurante, usó el teléfono fijo y llamó a mi padre... era un teléfono que nadie sabía que estaba ahí... ahí queda".

"Después regresamos de Miranda, llegamos a Cuzcurrita, me bajé a casa de mi padre, le dejé la medicación y todo lo que tenía que dejar, se puso las zapatillas, sobre las 22,15 horas, y me marché de casa".

Al día siguiente -recuerda- "un trabajador agrario me dijo que estaba intentando localizar a mi padre por el timbre y el teléfono y no le cogía. Entonces me acerqué a casa de mi padre, vi que la puerta se abrió y vi la escena una zapatilla a la derecha y otra a la izquierda y sangre con arrastre".

"Entonces no me alcanzó más la cabeza y pensé que se había caído pero era demasiada sangre. Me fui para atrás y llamé al 112 y a un amigo por teléfono. Después llegó la Guardia Civil, con tres agentes, y no ya no pude acceder a la vivienda y entré en shock".

Como ha explicado "era habitual que mi padre llevase dinero encima pero nunca tenía una tarjeta de crédito incluso decía, algún día me van a pegar el palo porque el siempre creía que no le iba a pasar nada".