Hispania Nostra impulsa una campaña de micromecenazgo para evitar la ruina de la Casa del Boticario de Ribafrecha

Casa del Boticario, en Ribafrecha - HISPANIA NOSTRA

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha puesto en marcha una nueva campaña de micromecenazgo para contribuir a la recuperación de la Casa del Boticario de Ribafrecha (La Rioja), uno de los edificios históricos más singulares del municipio, que actualmente se encuentra bajo responsabilidad pública y para el que ya se ha puesto en marcha un proyecto de rehabilitación.

La situación del inmueble llevó al Comité Científico de Hispania Nostra a valorar su inclusión en la Lista Roja del Patrimonio, ante el avanzado estado de deterioro que presentaba.

Sin embargo, tras contactar con los responsables del bien para conocer las actuaciones previstas, la asociación conoció el compromiso de las administraciones públicas con la recuperación del inmueble y la concesión por parte del Gobierno de La Rioja de una subvención destinada a financiar la primera actuación del proyecto de rehabilitación, y, por tanto, ha decidió postergar su inclusión en esta lista.

Casa del Boticario cuenta ahora con un proyecto de intervención y con financiación pública para iniciar su recuperación, a los que se suma esta campaña de micromecenazgo con el objetivo de completar los recursos necesarios para abordar las actuaciones prioritarias.

PARTE DE LA IDENTIDAD DE RIBAFRECHA

Construida en el siglo XVII, la Casa del Boticario es uno de los pocos edificios civiles históricos que se conservan en Ribafrecha. El inmueble aparece recogido en el Inventario Artístico de Logroño y su provincia (J.G. Moya y col., 1985) como un palacio de tres plantas y ático, con planta baja de sillería, pisos superiores de ladrillo, galería de arcos de medio punto, balcones con herrajes y alero de madera tallada.

Durante generaciones, la casa fue mucho más que la vivienda del boticario. En ella se encontraba también la farmacia y estuvo vinculada a una importante explotación agrícola dedicada a huertas, cereal, olivo, viñedo y ganadería.

El edificio conserva así la memoria de una forma de vida y de la actividad económica y social que durante generaciones estuvo ligada al municipio.

Su valor arquitectónico se suma, por tanto, a su dimensión histórica, social y etnográfica, especialmente relevante en un municipio donde son pocos los edificios civiles históricos que han llegado hasta nuestros días.

UNA OPORTUNIDAD PARA RECUPERAR LA CASA DEL BOTICARIO

Tras años de deterioro y diferentes actuaciones para reclamar su conservación a los anteriores propietarios, el inmueble ha pasado recientemente a manos del Ayuntamiento de Ribafrecha mediante una dación en pago de las deudas existentes.

Este cambio permite abordar su recuperación desde la esfera pública y avanzar en un proyecto destinado a devolver el edificio a la vida del municipio.

La Casa del Boticario presenta actualmente daños importantes, especialmente en la cubierta, donde existen varios hundimientos y vigas de madera partidas.

También cuenta con forjados interiores parcialmente derrumbados y algunos elementos exteriores que requieren intervención.

Para hacer frente a esta situación, se ha diseñado un proyecto de rehabilitación integral dividido en cinco fases, que permitirá actuar progresivamente sobre el edificio, desde las actuaciones iniciales destinadas a asegurar su conservación hasta su recuperación y adecuación para un nuevo uso de interés municipal.

La primera intervención constituye el paso necesario para avanzar en este proceso. Los trabajos permitirán asegurar los elementos más afectados, reparar la cubierta y actuar sobre los puntos que presentan un mayor riesgo de deterioro, sentando las bases para las siguientes etapas de rehabilitación.

Para esta primera actuación, el Gobierno de La Rioja ha concedido una subvención de 62.050 euros para un proyecto valorado en 83.963 euros.

La campaña, promovida por los vecinos y las Asociaciones de Mujeres y Jubilados de Ribafrecha, entre otras, pretende complementar esta financiación y alcanzar un mínimo de 22.000 euros, con el objetivo de llegar a 43.000 euros, para poder abordar las actuaciones necesarias previstas en esta primera fase.

APOYO CIUDADANO

La campaña de micromecenazgo permitirá a la ciudadanía sumarse a un proyecto de recuperación que ya cuenta con el respaldo de las administraciones públicas y contribuir directamente a asegurar el futuro de uno de los edificios históricos más representativos de Ribafrecha.

El objetivo es que la actuación sobre la Casa del Boticario no se limite a detener su deterioro, sino que permita avanzar progresivamente hacia su recuperación integral y hacia un nuevo uso al servicio del municipio.

La participación ciudadana será así un complemento al esfuerzo realizado por las administraciones para garantizar la conservación del inmueble.

Con esta iniciativa, Hispania Nostra vuelve a poner su plataforma de micromecenazgo al servicio de la conservación del patrimonio y de los proyectos impulsados desde el ámbito local. La asociación ha promovido más de 70 campañas en toda España, que han permitido recaudar conjuntamente más de 1,3 millones de euros para la recuperación de bienes culturales.

Cada aportación contribuirá a dar un nuevo paso en la recuperación de la Casa del Boticario de Ribafrecha, para que este edificio histórico pueda conservarse y volver a formar parte de la vida del municipio.