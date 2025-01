'Holika' de Calahorra contará con 'Duki', 'Ozuna' o Dimitri Vegas & Like Mike como grandes nombres además de Omar Montes

CALAHORRA/ LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Holika Festival 2025, que tendrá lugar del 25 al 28 de junio en Calahorra, La Rioja, ha presentado su cartel, reafirmándose como una de las citas imprescindibles del calendario de festivales en España. Al ya anunciado Omar Montes, se unen, entre otros, nombres como 'Duki', 'Ozuna' o Dimitri Vegas & Like Mike.

Este año, el festival se desarrolla bajo el lema 'The Rise of the Empire', prometiendo una experiencia que llevará a los asistentes a un nuevo nivel de espectáculo y música.

El evento cuesta con un presupuesto de casi 4 millones de euros en cachés para traer a Calahorra a unos 240 artistas, implicados y organizadores, con 10 millones de euros de inversión total para un público que superará las 25.000 personas.

Estas son las cifras que sirven de presentación a este festival que eleva a 12 millones de euros su presupuesto si sumamos el festival 'Gran Reserva' que la misma empresa -Burcor Producciones- organiza también en Calahorra una semana antes del Holika.

La concejal de Cultura de Calahorra, Reyes Zapata; el concejal de Izquierda Unida en esta ciudad, Óscar Moreno; y el gerente de Burcor Producciones, Mario Cornago, han ofrecido estas cifras en el transcurso de la rueda de prensa convocada esta mañana en la Casa Consistorial y que ha despertado gran expectación.

El comentario común ha sido la respuesta mutua que Ayuntamiento y Burcor han dado al esfuerzo de cada una de las partes. Así, Mario Cornago agradecía la inversión del Ayuntamiento de Calahorra para incrementar hasta 25.000 espectadores el aforo del recinto del festival, en el aparcamiento de la Catedral de Calahorra.

Esto será posible mediante un esfuerzo municipal que ha resaltado el edil de IU. Zapata, por su parte, ha agradecido a su vez la respuesta de Burcor incrementando la inversión en la calidad de los artistas contratados hasta una cifra récord desde que comenzara a celebrarse el Holika en el año 2019.

Zapata no ha facilitado una fecha para el comienzo de los trabajos de adaptación del recinto pero, lógicamente, lo que se refiere al aforo tendrá que estar listo antes del comienzo de los festivales Gran Reserva y Holika 2025.

NOMBRES PRINCIPALES

'Duki': El máximo exponente del trap argentino, conocido por hits como "Goteo" y "She Don't Give a FO", promete una actuación cargada de energía y ritmo urbano.

'Ozuna': El puertorriqueño traerá sus éxitos globales como "Taki Taki" y "Se Preparó", consolidándose como uno de los headliners más esperados.

Dimitri Vegas & Like Mike: El aclamado dúo belga y líderes en la escena electrónica mundial ofrecerán su característico espectáculo que ha encabezado festivales como Tomorrowland.

Don Diablo: El pionero del future house visitará La Rioja para hacer vibrar a Holika con sus icónicas producciones como "Momentum".

Timmy Trumpet: Reconocido por su energía desbordante, este DJ y productor australiano hará disfrutar al público con su inconfundible estilo y hits como "Freaks".

Claptone: Con su espectáculo único The Masquerade, promete envolver al público en un ambiente de misterio y música electrónica de calidad.

MÁS DE 80 ARTISTAS CONFIRMADOS

Además de los headliners, el festival contará con una alineación diversa que incluye artistas como Omar Montes, La Joaqui, Alejo, Luck Ra, Gonzy, Cyril Kamer, Juicy M, Xenia (UA) y muchos más. También habrá un artista sorpresa que se revelará el día del festival.

Ubicado en la histórica ciudad de Calahorra, La Rioja, Holika Festival combina música, cultura y un entorno único que lo convierten en una experiencia inolvidable para todos los asistentes. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra, cuyo apoyo ha sido fundamental para la organización y desarrollo del festival.

Los abonos estarán disponibles a partir del 16 de enero a las 15,00 horas en la página oficial del festival: www.holika.es.

Con un cartel que reúne lo mejor de la música urbana y electrónica, Holika Festival 2025 se posiciona como una de las citas más esperadas del verano en España.