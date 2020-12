Hostelería riojana cifra en más del 48% sus pérdidas de facturación con respecto a 2019 y exige "un verdadero rescate"

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hostelería Riojana ha valorado en más del 48,5 por ciento las pérdidas de facturación que el sector ha sufrido en este último año con respecto a 2019. Unas cifras que han calificado como "dramáticas" y ante las que piden "un verdadero rescate" por parte del Gobierno porque "está claro que no podemos seguir en el camino que llevamos".

Así se ha expresado este miércoles el presidente de Hostelería Riojana, Francisco Martínez-Bergés, quien ha presentado los indicadores del Anuario de Hostelería 2020 y ha detallado que, en lo referente a trabajadores, "hemos bajado un 22 por ciento" y en autónomos un 5,4 por ciento, "personas que hemos perdido ya y que, por desgracia, es un número que sigue aumentando".

Martínez-Bergés ha recordado que en España hay 350.000 locales hosteleros y 1.700.000 trabajadores pero "con la situación de este año -entre directos e indirectos- se van a perder un millón de empleos y ya hay unos 80.000 locales con el aviso de cierre, una auténtica hecatombe".

Con respecto a las ayudas del Gobierno "prometidas" para el sector este año ante la crisis sanitaria del coronavirus, Bergés ha criticado que éstas "no llegan o hay retrasos" y, además, "la situación no mejora". Ante ello, ha exigido, "un verdadero rescate porque es lo que necesitamos. Nosotros hemos cumplido órdenes, hemos cerrado cuando nos lo han exigido pero lo cierto es que nosotros no somos el problema porque ahí están los datos".

En este sentido ha detallado que en La Rioja "se ha cifrado en un 2,6 por ciento el porcentaje de personas que se podían infectar de coronavirus en nuestros locales cuando en las reuniones familiares la cifra repuntaba hasta el 24 por ciento".

Por todo ello, asegura, "es hora de que una vez por todas este Gobierno lleve adelante ese rescate de la hostelería y no lo retrase más porque nos están metiendo en un gran agujero". Martínez-Bergés ha pedido también que "nos pongamos todos juntos a trabajar para salvar el país y nuestra región".

"Es hora de ponernos manos a la obra, de dejar enfrentamientos políticos y ayudar a salvarnos todos", ha destacado el presidente de hosteleros riojanos.

Por su parte, Miguel Ángel Librada, secretario general de Hostelería Riojana, ha asegurado que las cifras presentadas este miércoles "pueden ser ligeramente superiores a finales de año porque en ellas no están contabilizadas las pérdidas del cierre perimetral de Arnedo y Logroño del pasado mes de noviembre".

Además, ha continuado, "las previsiones de cara a futuro nos dicen que, en el mejor de los escenarios, los datos de 2019 no se recuperarán hasta finales de 2021 aunque tampoco estamos muy seguros de que eso ocurra".

Desde la Asociación Hostelería Riojana aseguran también que estos datos, a nivel particular, todavía "son peores" porque hay locales de zonas emblemáticas de nuestra ciudad, por ejemplo, "cuyas caídas en facturación han sido superiores al 80 por ciento".

Caso aparte supone, según Librada, la situación del ocio nocturno "que lleva meses cerrados" y "no sabemos qué va a ocurrir".

Desde la Asociación, además, exigen la prolongación de los ERTES a partir del 31 de enero de 2021 y ser "como el resto de Europa" que "ya tiene un plan concreto de rescate mientras que aquí en España parece que se espera hasta el último día para ver qué hacer".

Todo porque, como han finalizado, "no queremos ayudas, queremos un verdadero rescate para salvar empresas, salvar empleos y poder pagar impuestos. Nos están dejando caer el precipicio y el sector, que es vital para la economía de este país, está pasando por una situación dramática de la que no vemos el final".