El IER adquiere cuatro pergaminos de la Edad Media que aportan "riqueza" para comprender la historia de La Rioja

"Son instrumentos de gestión y de intervención sobre la localidad y nos demuestran que Bañares disfrutó de una serie de ventajas"

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos ha adquirido cuatro documentos en pergamino, de entre los siglos XIV y XVI, que funcionan como un puzzle para dar "mucha riqueza para comprender la historia de la Rioja y de sus recursos", tal y como ha resaltado la directora de IER, Pepa Castillo.

Los pergaminos completan el fondo antiguo del IER, formado por 15.000 documentos dentro de los más de 50.000 registros catalogados. Han sido comprados a una librería de Bilbao por 9.000 euros y presentados hoy en rueda de prensa como herramientas para investigadores.

Se trata, ha relatado el consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor, de cuatro documentos referidos a las localidades de Ojacastro y Bañares que han sido adquiridos y restaurados y que están "en perfecto estado después de haber recibido los cuidados necesarios".

Son, ha dicho el bibliotecario del IER, Jose Ignacio Peso, "de gran valor histórico para la Rioja" e importancia "por la cantidad de información y temas que abarcan".

"Son instrumentos de gestión y de intervención sobre la localidad y nos demuestran que Bañares disfrutó de una serie de ventajas en forma de regalías, libertades u exenciones que le dotaban de cierta autonomía en las actividades económicas y también en la actividad jurídica", ha explicado.

Ha destacado que "con la conservación y estudio de estos documentos no sólo preservamos la memoria histórica de La Rioja sino que, también, favorecemos el entendimiento de nuestras raíces".

Ha añadido que "cada documento es como una pequeña pieza de un puzzle que va a revelar las complejidades administrativas, o las trayectorias socioeconómicas, que se podían dar".

PRIVILEGIOS, CARTAS Y PRUEBA DE HIDALGUÍA

Se trata de un privilegio real de Enrique IV; dos cartas de confirmación de privilegios de Felipe II; y una prueba de hidalguía confirmada por el Condestable de Castilla.

En el primero, el Rey Enrique IV confirma cuatro privilegios reales previos otorgados por monarcas anteriores sobre el tránsito y aprovechamiento de montes de Yuso para el aprovechamiento de la madera.

El segundo documento es lo que se conoce como una carta confirmación de privilegio, en este caso, del Rey Felipe II, sobre franquezas, exenciones, pechos y tercias a la villa de Bañares desde la época Enrique II (arropado a su vez de otro privilegio de confirmación del Rey Felipe IV).

"Es bastante importante la parte del documento en el que nos menciona aspectos relativos al concejo, como el repartimiento de la sal, de la bodega, o que en Bañares no se pueda prender a nadie, o quizá, por ejemplo, que el propio concejo anula cualquier deuda que tengan los habitantes con cualquier judío o judía del reino", ha relatado Peso.

Se suma una carta de confirmación de privilegio del Rey Felipe II sobre otros privilegios anteriores dados, desde la época de Juan II, al Concejo de Bañares sobre exención de portazgo y otras mercedes. Se trata de un manuscrito acompañado por otro de Felipe III.

Por último, el IER ha adquirido un manuscrito en pergamino que recoge una prueba de hidalguía a favor de D. Diego de Nájera, confirmada por el Condestable de Castilla, Iñigo Fernández de Velasco y Mendoza (IV conde Haro y III condestable de Castilla, II duque de Frías), para él, su mujer e hijos. Este documento también tiene la confirmación del concejo y hombres buenos de Ojacastro.

Se trata, ha resaltado la directora del IER, de documentos "muy útiles para cualquier historiador". Como experta en historia antigua ha destacado "hasta qué punto puede ser útil" el primero de ellos haciendo alusión a un estudio que ella está realizando de la navegabilidad del río Ebro en la antigüedad.

El primer puente que se construye en Zaragoza, que se hace en la Edad Media, es arrasado por la primera riada y, para su reconstrucción, la madera la traen de los bosques de San Millán.

No se hace de Aragón o de Navarra "porque la madera no era buena", pero la de Yuso "era excepcional, con lo cual, el privilegio que se da de explotar la madera no es cualquier cosa".

LUZ SOBRE LA EDAD MEDIA

Pérez Pastor ha cerrado afirmando que "se nos ha vendido la noción de que la Edad Media era una época oscura", pero "lo que era la Edad Media era una época altamente protocolizada. Una época en la cual se intentaba generar un método de hacer las cosas y de dejarlas por escrito".

"Estos documentos, aunque ya van caminando hacia el Renacimiento, de alguna forma vienen a confirmar que la Edad Media era una época en la cual las cosas se intentaban dejar por escrito, se intentaban hacer valer unos derechos frente a otros, había una suerte de diálogo", ha explicado.

De este modo, "vamos conociendo algo más de esa época y no es una época oscura, es una época en la que a lo mejor lo que necesitamos es que la iluminemos un poco mejor".