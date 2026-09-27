Las III Jornadas CIVA abordan las tendencias del vino y la agroalimentación del siglo XXI en la UR

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LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Aplicada Multidisciplinar del Vino y de la Agroalimentación (CIVA) de la Universidad de La Rioja organiza los días 1 y 2 de octubre las III Jornadas CIVA. Tendencias en Vino y Agroalimentación en el siglo XXI: retos y oportunidades.

Esta actividad reunirá a especialistas de distintas disciplinas para reflexionar sobre algunos de los principales desafíos que afectan al sector agroalimentario desde perspectivas jurídicas, históricas, tecnológicas, medioambientales y económicas.

Las jornadas, que tendrán lugar en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja, están dirigidas tanto a estudiantes universitarios de titulaciones relacionadas con el ámbito agroalimentario, jurídico y empresarial, como a profesionales interesados en estas materias.

La participación en las III Jornadas CIVA es gratuita previa inscripción, que debe formalizarse a través de https://bit.ly/IIIJornadasCIVA1_2oct antes del 28 de septiembre de 2026 o hasta completar las 70 plazas ofertadas.

Están dirigidas por Ángel Sánchez Hernández, catedrático de Derecho Civil y director del CIVA, y Elena González Fandos, catedrática de Tecnología de alimentos y secretaria Académica del CIVA de la Universidad de La Rioja.

Organizadas por el Centro de Investigación Aplicada y Multidisciplinar del Vino y de la Agroalimentación en la Universidad de La Rioja (CIVA), cuentan con el patrocinio del Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja.

EL CIVA

El Centro de Investigación Aplicada Multidisciplinar del Vino y de la Agroalimentación (CIVA) fue creado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja en junio de 2008 como centro propio de investigación especializado en el estudio del vino y la agroalimentación.

Su actividad promueve la investigación básica y aplicada desde una perspectiva multidisciplinar, abordando aspectos jurídicos, económicos, tecnológicos, nutricionales, industriales, históricos, geográficos, turísticos, lingüísticos, literarios y artísticos.

Entre sus objetivos figuran la investigación, la formación especializada, la transferencia y difusión del conocimiento, la publicación de resultados científicos y el asesoramiento técnico a instituciones públicas y privadas.