Inserta busca "una oportunidad real" para que 630 personas con discapacidad tengan un empleo

Con unos datos que hacen "pensar en que es necesario intervenir" se busca "trabajar por un entorno más inclusivo"

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa Inserta busca empresas en La Rioja para lograr que 630 personas con discapacidad y talento diverso tengan "una oportunidad real" de contar con un empleo, tal y como ha informado hoy la directora de Inserta Empleo en La Rioja, Begoña Grijalvo.

En rueda de prensa, ha dado a conocer los programas Empleo Juvenil e Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, integrados dentro de Inserta Empleo y que "tienen como objetivo mejorar la formación y el empleo de estas personas trabajando por un entorno más inclusivo".

Para ejemplificar la situación ha señalado que los datos "demuestran que existe una necesidad", porque muestran "las grandes diferencias que hay entre las personas con y sin discapacidad".

Así, por ejemplo, el 55 por ciento de las personas con discapacidad están inactivas, frente al 19,9 por ciento de las personas sin discapacidad.

"Y si lo focalizamos en los jóvenes es mucho más llamativo el dato, ya que en este caso más del ochenta por ciento de los jóvenes con discapacidad son inactivos, es decir, no buscan empleo, mientras que los jóvenes sin discapacidad están en torno al 64 por ciento", ha añadido constatando una diferencia de quince puntos que hace "pensar en que es necesario intervenir".

Pero no todos están inactivos, ha continuado, "también los hay que buscan empleo, pero a pesar de que estén buscando empleo también los datos son relevantes", dado que "encuentran grandes dificultades de acceder al empleo por diversos motivos".

Si se analiza la tasa de desempleo, en La Rioja es del 18,1 por ciento de personas con discapacidad, frente al 9,9 por ciento de las personas sin discapacidad.

"Y en el caso de los jóvenes es más llamativo, la tasa de paro es del 59 por ciento, frente a un 34 por ciento de jóvenes sin discapacidad; aquí hay una diferencia de 24,7 puntos", ha resaltado.

En este marco, estos programas surgen, ha relatado, "como una necesidad de dar respuesta a estas situaciones para eliminar barreras y sesgos que puedan impedir el acceso a la formación y al empleo".

"En La Rioja nos planteamos concretamente conseguir un mínimo de 630 contratos, lo que supone una oportunidad real para una población que se ha enfrentado a desafíos significativos", ha dicho.

En total, se pretende atender a 1.800 personas en La Rioja, de las que cuatrocientas estarán integradas dentro del programa juvenil (y 150 conseguirían un contrato de trabajo) y 1.400 dentro del programa de exclusión social (y 480 se quiere que consigan un contrato de trabajo).

PROGRAMAS ESTATALES CON FONDOS EUROPEOS

En la comparecencia ante los medios de comunicación también han estado presentes la delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González; la directora general de Empleo del Gobierno de La Rioja, Cristina Salinas; y la secretaria general de Fundación ONCE e Inserta Empleo y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación ONCE, Virginia Carcedo.

Se trataba de dar a conocer los programas que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad, dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo que se extenderá hasta 2029.

Carcedo ha informado de que los programas se "personalizan para las distintas personas con discapacidad", buscando actuaciones "a la carta" en las que una asesora, tras una entrevista personal con la persona que busca empleo, encontrará el lugar más adecuado para ella, facilitándole formación si es necesario.

En este sentido, ha relatado cómo "ahora se han cambiado un poco las tornas y quienes tienen más dificultad para encontrar a personas para trabajar son las empresas" y, en este marco, "estos programas han cambiado el paradigma".

Ha pedido ayuda tanto a las empresas como a las propias personas con discapacidad que quieran trabajar y Grijalvo ha valorado cómo se ofrece a las empresas la oportunidad de tener acceso al talento y a personas que podrán formarse dentro de la empresa para crecer con ella y aportar valor.