El Instituto de Estadística de La Rioja presenta la decimoctava edición de la publicación 'Indicadores Básicos' de 2026

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LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estadística de La Rioja ha difundido hoy, día 9, la decimoctava edición de la publicación 'Indicadores Básicos de La Rioja', correspondiente a 2026. El monográfico compila en 15 capítulos un detallado análisis cuantitativo de la realidad económica, social y demográfica de la región, que se mantiene como una de las regiones con mayor nivel de calidad de vida de España.

Entre los resultados demográficos más significativos destaca que la población de La Rioja a 1 de enero de 2025 se aproximaba a los 326.803 habitantes, lo que supone un aumento de 0,8 % respecto al año anterior.

El peso relativo de la población extranjera sobre el total de La Rioja fue del 14,8 %, confirmando el crecimiento progresivo registrado por este colectivo en los últimos años, desde el 12,6 % registrado en 2021. Otro dato demográfico relevante es que la esperanza de vida en La Rioja se sitúa ya por delante de todos los países de la Unión Europea (UE) con 83,9 años.

La publicación refleja, asimismo, una mejora sostenida de las condiciones materiales de vida en la comunidad autónoma. En detalle, la renta anual media por hogar en La Rioja alcanzó los 36.828 euros en 2025, esto es, 2.533 euros más respecto a la de 2024, lo que en términos relativos representó un aumento del 7,4 % frente al 5,4 % anotado por el conjunto del país.

En cuanto a la medición multidimensional de la calidad de vida, que incluye un conjunto de 61 indicadores agrupados en nueve dimensiones, el monográfico concluye que La Rioja destaca de forma especial como una de las regiones que ofrecen un entorno más seguro, equilibrado y con mejores condiciones para el bienestar cotidiano de los ciudadanos.

Desde la perspectiva laboral, la región cerró el año 2025 con 152.800 ocupados, el 4,5 % anual más, al tiempo que las afiliaciones se incrementaron el 2,4 %.

Con este trabajo el Instituto de Estadística de La Rioja pone a disposición de la sociedad una herramienta útil para el conocimiento de la evolución más reciente de la región. Se puede acceder a ella a través de la página web del Instituto de Estadística de La Rioja: https://www.larioja.org/estadistica/es/catalogo-publicaciones