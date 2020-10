IU apoya al PP en el Parlamento para pedir un Pacto por la Salud con el rechazo de PSOE y Podemos

El Parlamento de La Rioja aprueba además, y por unanimidad, un Pacto por la Cultura

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy, con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos e IU (frente al voto en contra del PSOE y Podemos) una moción del PP que pide al Gobierno de La Rioja un Pacto por la Salud y una auditoría externa sobre la gestión de la COVID-19.

La enmienda, consecuencia de una interpelación anterior, busca un pacto con todos los partidos políticos y pretende que un grupo de expertos independientes detecte aquellas oportunidades de mejora en la respuesta ante posibles nuevas oleadas.

Además, pide diseñar, de la mano de profesionales, un documento de planificación que establezca las prioridades, fije los objetivos y defina los programas de legislatura necesarios para mejorar la salud de sus ciudadanos.

Incluye una enmienda pactada entre PP e IU para que el Gobierno riojano abandone el protocolo exclusivamente asistencial y hospital céntrico para potenciar el papel integral de la Salud Pública y comunitaria.

Para ello, añade la enmienda, deberá aumentar la dotación de recursos económicos y de personal en la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados y darle el papel que le corresponde a la hora de planificar la promoción, prevención y protección de la salud.

Moreno, en su intervención, ha puesto como ejemplo Cuba, en la lucha contra la COVID-19 "a través de la salud pública y comunitaria en materia preventiva".

También fruto del apoyo de IU incluye una enmienda para que, además de crear un Observatorio de la Salud formado por profesionales cualificados, se cuente con la participación de la sociedad civil.

El apoyo de IU a la moción del PP ha levantando las críticas del socialista Raul Juárez, que le ha advertido a la diputada Henar Moreno de haberse rendido a un lobo con piel de cordero.

Moreno ha aprovechado otro punto del orden del día para contestar a Juárez, creyendo que el socialista "tiene que justificar aquí lo que no puede justificar moralmente".

"Yo votaré lo que pone en los papeles", ha espetado con vehemencia. Le ha recordado haberse encontrado con él "en distintas movilizaciones", y ha rechazado que "la única defensa sea lo mal que lo ha hecho el PP". "Que estoy de acuerdo", ha añadido, "pero no marca lo que tengo o no que votar". "Hay días como hoy en los que me alegro de que los ciudadanos no vean lo que pasa en este pleno", ha dicho.

El Parlamento también ha aprobado una proposición no de ley para instar al Gobierno de La Rioja a desarrollar un Pacto por la Cultura y crear un grupo de trabajo, con profesionales de la industria cultural riojana, para elaborar un plan de apoyo.

La popular Begoña Martínez, al defender la PNL, iniciativa de su grupo, ha explicado que la reclamación de estos profesionales es que se recupere el impulso, reprochan que no ha habido programación cultural en verano, y solicitan una normativa clara en relación con los criterios sanitarios.

"No entienden que se les castigue con restricciones de aforo mientras en transporte público esté al cien por cien", ha dicho.

La PNL también incluye impulsar una ley de mecenazgo autonómica adaptada a la situación actual, que implique la revisión del modelo de ayudas. También realizar una campaña de promoción de la cultura.