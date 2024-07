IU La Rioja apunta a "obligación moral y legal" de acoger a menores migrantes y pide no usarlos "de arma arrojadiza"

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU La Rioja ha apuntado este jueves, sobre la acogida de menores migrantes, que "son niños y niñas que llegan a nuestro país solos y tenemos la obligación moral y legal de acogerlos de manera digna", por lo que la formación ha afirmado que "no vamos a permitir que se les use como arma arrojadiza".

Así, en un comunicado, subrayan "la necesidad de afrontar la cuestión migratoria como un fenómeno estructural y dinámico, que requiere de una reforma profunda y solidaria de nuestro sistema de acogida".

"Es imprescindible establecer un mecanismo vinculante que asegure la solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Si la solidaridad no se puede construir voluntariamente, habrá que establecer la obligación de solidaridad reformando artículo 35 de la Ley de Extranjería, en lo que ya se está trabajando", ha señalado la portavoz de la formación en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno.

Izquierda Unida ha expresado hoy su "preocupación" ante la postura de las comunidades del Partido Popular respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados.

"En la conferencia sectorial celebrada ayer, el Ministerio de Juventud e Infancia presentó una propuesta clara y estructural basada en los derechos humanos para abordar esta situación. Sin embargo, la respuesta de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha sido, una vez más, ambigua e insuficiente", ha declarado Moreno.

Moreno ha destacado también "el papel fundamental" que juega en este sentido el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, y su "firme compromiso con los derechos humanos y nuestro propio ordenamiento jurídico".

"No podemos permitir -ha añadido- que se utilicen las vidas de estos menores como arma arrojadiza en el debate político, especialmente cuando se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad".

La portavoz de Izquierda Unida ha criticado también la actitud del Gobierno de La Rioja, asegurando que "si realmente hay un problema de infraestructuras de acogida en nuestra comunidad, el Gobierno de Capellán debe invertir más recursos en este servicio en lugar de mantenerlo precarizado y utilizarlo como excusa para evitar la acogida".

"El señor Capellán (en referencia al presidente del Ejecutivo riojano, del PP) dice que no tiene infraestructuras suficientes para acoger a cuatro niños. Lo que no tiene es voluntad política, no es una cuestión de recursos, no es creíble", ha concluido Moreno.