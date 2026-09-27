Javier Cámara gana la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto por '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera

El actor Javier Cámara durante la gala de clausura del Festival de San Sebastián, en el Teatro Victoria Eugenia - Unanue - Europa Press

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor riojano, Javier Cámara, ha sido galardonado como Mejor Actor de Reparto en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su interpretación en '5 minutos más'.

Este reconocimiento, que llega tan solo unos días después del éxito de la película en su presentación en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde participa en la sección oficial a concurso, supone un espaldarazo para el inicio de su carrera internacional y demuestra que se trata de un largometraje abierto a todo tipo de públicos y audiencias.

El actor ha bromeado con que "este año va de Javis" y ha agradecido al Festival y al jurado el reconocimiento, además de compartirlo con el guionista y actor Berto Romero, el director Javier Ruiz Caldera y su compañera de reparto Belén Cuesta.

"Parece que los Javis estamos triunfando", ha bromeado el actor, que también ha agradecido a José Luis Rebordinos el "riesgo" de incluir en la Sección Oficial una película de género fantástico, su debut en este género.

Los productores de '5 MINUTOS MÁS' son Berto Romero, Bernat Elías, Javier Méndez, Edmon Roch y Movistar Plus.

Javier Cámara, Berto Romero y Belén Cuesta son los protagonistas principales de la película, que cuenta también con la intervención de los actores Carlos Bernardino ('Mano de hierro'), Marc Soler ('UPA Next'), Clàudia Melo ('En los márgenes'), Puchi Lagarde ('Galgos'), Tian Tosas ('La última noche en Tremor') y Nia Tosas ('El mal invisible').

'5 minutos más' es el debut como guionista cinematográfico de Berto Romero y marca un nuevo encuentro creativo entre Romero y Ruiz Caldera, tras su colaboración en las series 'Mira lo que has hecho' (premio Ondas a mejor serie de comedia) y 'El otro lado' ambas también originales de Movistar Plus, producidos por El Terrat.

Llegará a las salas de cine el 22 de enero de 2027 distribuida por Filmax y, tras su estreno en cines, la película se verá en exclusiva en Movistar Plus.