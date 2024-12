Javier García presenta precandidatura a liderar el PSOE señalando que "no he notado atisbo de alguna otra candidatura"

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arnedo, Javier García, ha registrado esta mañana su precandidatura a la secretaría general del PSOE de La Rioja, señalando que, en las 37 reuniones que ha realizado ya en las agrupaciones socialistas, "no he notado atisbo alguno de que pueda haber alguna otra candidatura".

El también portavoz del Grupo Parlamentario socialista ha comparecido, en la sede de los socialistas riojanos, junto a dos representantes de su precandidatura, Lydia Rojas, que fue alcaldesa de Haro en 2003, y de Óscar González, actual alcalde de Ribafrecha.

García ha indicado que es un día "importante para mí", porque "doy un paso oficial" en lo que supone "un reto personal y político apasionante" de cara liderar al PSOE de La Rioja, al tiempo que también ha indicado que "es un buen día para mi partido, porque se inicia un camino que nos conducirá a ese Congreso Regional que se celebrará en el mes de febrero -el 15 y 16-".

El precandidato ha recordado que "hace algo más de cinco meses anuncié, en esta sala de prensa, mi disposición a ser el nuevo secretario general del partido". "En ese momento lo hacía sin conocer la fecha del congreso, y muchos tildaron ese paso de arriesgado, porque es verdad que no había un horizonte claro", ha añadido.

A partir de ahí, García ha destacado que "he visitado casi todas las agrupaciones socialista, me queda alguna, que voy a culminar esta semana" y ello "me ha permitido hablar en muchísimas reuniones con toda la militancia riojana, y con ello puedo decir que todavía estoy más seguro y todavía más contento, más ilusionado, que aquel 1 de julio en el que anunciaba esa disposición a presentar la precandidatura cuando se convocase ese congreso regional".

"Estoy más ilusionado y estoy más fuerte porque siento, noto y así me lo han trasladado, el apoyo de cientos de militantes riojanos que quieren un cambio, que quieren un partido diferente en el sentido de un partido más combativo, de un partido que diseñe una estrategia y una alternativa de gobierno al Partido Popular", ha destacado el alcalde de Arnedo.

Ha añadido que queremos "un partido sólido, horizontal, que ponga en marcha otros espacios de decisión y otros espacios de debate internos que no solo se circunscriban a la dirección del partido". "Un partido más permeable al tejido social y político, y que lidere una oposición firme, rotunda, en todas aquellas cuestiones que no nos gustan del Gobierno del Partido Popular, pero a la vez un partido propositivo", ha apostillado.

Para García, el PSOE tiene que ser "un partido que proponga una alternativa a cada crítica que hagamos en el Parlamento de La Rioja y en la sede del partido, o allá donde manifestemos nuestras opiniones, pero además queremos construir un partido de abajo arriba; es decir, un partido municipalista, que nos lo creamos de verdad".

Todo ello, "porque nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, nuestros concejales y concejalas portavoces en los grupos de oposición son la cara, el rostro del partido".

Por esto, ha añadido García "con esa ilusión, con ese empuje que estoy notando de cientos de militantes, inicio este camino que nos va a conducir, repito, a ese Congreso en el que no solo quiero que se elijan personas, ya que esto no es que la secretaria general deje de serlo para que sea otra persona secretaria general, sino que tiene que ser un Congreso en el que debatamos nuestro modelo de partido, nuestro modelo de organización y nuestro modelo de región".

"Un modelo de región que vamos a abrir además a toda la militancia y a todos los tejidos productivos y sociales, asociaciones, colectivos, entidades de toda la comunidad productora", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que "espero que este proceso sea un proceso absolutamente que le dé fuerza al partido, un proceso garantista que lo es, porque las bases son muy claras y nuestros estatutos también. Este es un partido democrático, puramente democrático, y lo vamos a demostrar estos días durante este proceso de primarias", ha reseñado.

PROCESO

Preguntado por este último tema, las primarias, García ha indicado que "hoy es el primer día para formalizar precandidaturas; plazo que acaba el día 16 lunes a las 12 del mediodía". A partir de ahí, "si no hay más candidatos, la Comisión de Ética y Garantías me proclamaría secretario general del partido, para después celebrar ya el Congreso en febrero, en el que aprobamos los órganos regionales de decisión del partido y esa ponencia marco, ese modelo de región y de partido".

Por otra parte, "si hay más candidatos, después de Reyes, el día 7, se iniciaría una semana para poder recoger avales; que según los cambiados estatutos -en el Congreso Federal- aumentan el umbral del porcentaje del 5 al 12 por ciento, por lo que hemos estimado que se necesitarían unos 150 avales para poder acreditar que esa precandidatura que se ha registrado en esta semana es formal, es oficial y se iniciaría una semana de campaña interna para que los candidatos expliquen su proyecto".

"Luego ya el 25 de enero sería esa primera vuelta en la que, si ninguno de los candidatos o precandidatos, obtiene más del 50 por ciento, habría una segunda vuelta, según marcan nuestros Estatutos", ha indicado García.

SIN ATISBO DE OTRA CANDIDATURA

Preguntado por si en las reuniones que ha tenido en las agrupaciones ha notado que se estaban fraguando más candidaturas a presidir el PSOE, el portavoz parlamentario socialista ha señalado que "no", que "lo que he palpado en todas las reuniones, en las 37 que ha realizados, que hay muchas ganas de hablar, de debatir, y que se les tenga en cuenta, más allá de cada cuatro años".

"He encontrado muchísimo apoyo, y, de verdad que no he notado atisbo alguno de que pueda haber alguna otra candidatura", ha destacado, si bien ha indicado que "todavía hay una semana por delante, y por ello, cualquier otro compañero o compañera tiene la misma legitimidad que yo para hacer efectiva su precandidatura, y por ello, está reglado su proceso de primarias".