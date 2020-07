JJSS La Rioja presenta la campaña 'En boca cerrada no entran virus' para alentar a los jóvenes en el uso de mascarillas

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas en La Rioja, Abel Martínez, ha presentado este jueves la campaña 'En boca cerrada no entran virus', dirigida a los jóvenes, "para que exista un verdadero compromiso en el uso de mascarillas".

Martínez ha destacado que, desde que se implementase el uso obligatorio de la mascarilla, "la medida ha hecho que los riojanos nos podamos comprometer y sigamos avanzando y siendo ejemplo de eficacia" en la lucha contra el COVID.

Sin embargo, "a pesar de que la ciudadanía riojana en general ha mostrado una actitud ejemplar, desde el sector más joven tenemos que hacer una autocrítica", ha recalcado el secretario general. "Hemos tenido situaciones de calles abarrotadas de jóvenes sin ningún tipo de protección" y, por eso, "tenemos que tener un fiel compromiso con las medidas".

Martínez ha hecho referencia a los datos de contagios que reflejan que "la media de edad se ha rebajado notablemente y la mayoría de ellos no presentan síntomas".

"No podemos continuar así, lo que estamos haciendo es condenar a nuestros familiares y a las personas vulnerables. El objetivo es frenar la pandemia y evitar un nuevo rebrote en la Rioja", según sus palabras.

El secretario general de la formación se ha dirigido a los jóvenes para recordarles que "este año no nos toca salir, ir a festivales ni a las fiestas. A pesar de las comprensibles ganas de salir a las calles, debemos ser maduros y afrontar estos retos".

Asimismo ha querido recalcar que "la nueva normalidad no significa que no podamos divertirnos, si no que lo hagamos de una manera distinta ya que el virus no ha cesado".