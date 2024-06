El jurado por el caso del siniestro mortal en Nalda delibera tras recibir el objeto de veredicto

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del caso que juzga a D.S, acusado de homicidio doloso tras el siniestro mortal ocurrido en la Nacional-111, a la altura de Nalda, el 27 de julio del 2018, en el que falleció un joven de 31 años, delibera ya tras recibir el objeto de veredicto.

Tal y como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el jurado, compuesto por seis mujeres y tres hombres, delibera desde las 13,15 horas de hoy después de que ayer, poco antes de las 16:00 horas, finalizara la última vista oral con los informes finales de las partes.

Una vez vistas las pruebas, la fiscal vio ayer "claramente" demostrada la intención de D.S de provocar el accidente mortal. "Fue a alcanzarle, estamos ante una voluntad de matar", aseveró.

"No nos liemos", añadió la acusación particular, "las intenciones internas no las podemos tener, pero da igual si el accidente fue por suicidarse, por mala leche o estaba enfadado ese día, lo importante es que no fue una maniobra de adelantamiento".

Por su parte, la defensa señaló que la Guardia Civil "encaminó" las pruebas para acusarle. Los agentes, alegó, hicieron una investigación "inductiva y no deductiva" basada en un testigo que "mintió". Para la defensa, se trató de un accidente en el que el conductor fallecido "pudo tener la culpa exclusiva".

El jurado popular está compuesto por dos administrativos, dos desempleados, un dependiente de comercio, un operario, un educador, un chófer, un camarero, un comercial y un bodeguero.

Desde el momento en el que el magistrado juez les ha entregado el objeto del veredicto, compuesto por una serie de preguntas concretas, deberán argumentar las cuestiones que les plantea y decidir si es culpable, o no.

Después, será el juez el que decida la pena. La fiscal le pide once años por un delito de homicidio doloso y la acusación particular quince por un delito de homicidio doloso o, en caso de no ver éste el jurado, cinco por un delito de homicidio imprudente.