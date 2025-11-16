El Kanka anuncia 'La Calma', su nueva gira para 2026 que iniciará en Sevilla y recalará en Logroño

Archivo - El cantautor Kanka durante la presentación de su nuevo álbum ‘Cosas de los vivientes’, a 18 de enero de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO/MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kanka ha anunciado nueva gira para 2026, 'La Calma', en la que presentará su nuevo disco en más de diez ciudades españolas como Sevilla, Barcelona y Zaragoza, entre otras. Así, llegará también a Logroño, donde está previsto que actúe el 7 de noviembre del próximo año, en Riojafórum.

La gira arrancará el próximo 6 de marzo en Sevilla (Cartuja Center dentro del Festival Insólito), y continuará el 18 de marzo en Barcelona (Gran teatro de Liceu), el 20 de marzo en Girona (Auditori de Girona), el 18 de abril en Alicante, el 22 de abril en Granada (industrial Copera), el 5 de junio en Zaragoza (Sala Mozart) y el 6 de junio en Vitoria-Gasteiz (Sala Jimmy Jazz).

Además, ha anunciado que el 3 de octubre recalará en Gijón (Teatro de La Laboral), el 7 de noviembre en Logroño (Riojafórum) y el 12 de diciembre en Cáceres (Palacio de Congresos). Las entradas para todas las fechas confirmadas estarán disponibles a partir de este jueves 13 de noviembre en la página web del artista, www.elkanka.com.

El primer single de 'La Calma' ya está disponible en las diferentes plataformas digitales. El disco completo del malagueño verá la luz en 2026, un año después del lanzamiento del disco acústico 'Las Canciones', y tras terminar una gira con paradas en España y Latinoamérica.