Licitado el proyecto de construcción de un nuevo colegio en Ollauri con aulas de Infantil y Primaria

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LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha anunciado la licitación del proyecto de construcción del nuevo colegio de Ollauri, que contará con aulas de Infantil, Primaria y desdoblamiento.

El proyecto, que incluye además sala polivalente, biblioteca, comedor, gimnasio, despachos de dirección y "amplio" patio de recreo, entre otras estancias, cuenta con un presupuesto de licitación de 49.444,42 euros, además de un plazo de ejecución de cinco meses a partir de la formalización del contrato.

El nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria de la localidad de Ollauri forma parte del CRA Entreviñas, que agrupa a los municipios de San Vicente de la Sonsierra, Ábalos, Briones, San Asensio y Ollauri.

Con esta licitación, el Ejecutivo regional ha indicado que "reafirma su compromiso con la mejora y modernización de la red de centros educativos públicos de La Rioja".

El proyecto técnico deberá contemplar la ejecución de un edificio de planta baja en dos parcelas de titularidad municipal, que suman una superficie total de 4.317 metros cuadrados.

El centro, que tendrá acceso desde la calle Higueruelas y una superficie útil de 451,99 metros cuadrados, estará dotado con tres aulas (infantil, primaria y desdoblamiento de grupos y/o apoyo); sala polivalente, que podrá ser utilizada como aula de psicomotricidad; sala de profesores; aseos y servicios; y un patio de recreo de al menos 900 metros cuadrados.

Asimismo, esta infraestructura dispondrá de un espacio para biblioteca y sala de informática; comedor escolar; gimnasio; y despachos de dirección y de actividades de coordinación y de orientación; así como espacios destinados a administración y para reuniones de asociaciones de alumnos, padres y madres.

Además, se ejecutará un porche de 76,86 metros cuadrados útiles y un lucernario central para dotar de luz natural a las diferentes estancias.

La fachada, ha relatado el Ejecutivo, "se asemejará a un puzzle geométrico que alternará los colores naranja, morado y rojo para evocar la creatividad, el entusiasmo, la pasión o la fuerza, entre otras sensaciones".