La Línea 9 del servicio de trasporte urbano de Logroño modificará su recorrido este jueves y viernes

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LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Línea 9 del servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones mañana jueves y el viernes, entre las 8 y las 18 horas, debido a la instalación de una grúa en la calle Clavijo.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Durante este período de tiempo, el itinerario se realizará conforme al siguiente detalle:

Sentido Pradoviejo-Las Norias: c/ Clavijo - c/San Adrián - c/ Torrecilla en Cameros - c/ San Adrián - c/ Clavijo (sentido este).

Sentido Las Norias-Pradoviejo: c/ Clavijo - c/ San Adrián - c/ Torrecilla en Cameros - c/ Sojuela - c/ Clavijo (sentido Oeste).