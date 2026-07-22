La Línea 9 del servicio de trasporte urbano de Logroño modificará su recorrido este jueves y viernes

De 8 a 18 horas, debido al montaje de una grúa en la calle Clavijo

Archivo - Autobús urbano de Logroño
Archivo - Autobús urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 22 julio 2026 14:30
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   LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Línea 9 del servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones mañana jueves y el viernes, entre las 8 y las 18 horas, debido a la instalación de una grúa en la calle Clavijo.

   Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

   Durante este período de tiempo, el itinerario se realizará conforme al siguiente detalle:

   Sentido Pradoviejo-Las Norias: c/ Clavijo - c/San Adrián - c/ Torrecilla en Cameros - c/ San Adrián - c/ Clavijo (sentido este).

   Sentido Las Norias-Pradoviejo: c/ Clavijo - c/ San Adrián - c/ Torrecilla en Cameros - c/ Sojuela - c/ Clavijo (sentido Oeste).

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