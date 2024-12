Logroño acoge el próximo 29 de diciembre una gala mágica internacional con Edama y 'masters of the impossible'

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá el próximo 29 de diciembre una gala mágica internacional, que contará con Edama y 'masters of the impossible'. Un espectáculo en el que el ilusionista riojano estará acompañado por cuatro compañeros venidos desde todos los rincones del mundo.

Por primera vez en La Rioja "podrás disfrutar de un show que reúne a cinco magos internacionales multipremiados en las diferentes especialidades de la magia", afirman desde la organización.

La cita será el 29 de diciembre, a las 20 horas, en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño. Entradas disponibles en www.edama.es/entradas y www.entradas.com

Desde Korea, Yollin Lee, un maestro de la prestidigitación, su especialidad es la manipulación. Nombrado 'Stage Magician of the Year 2024' por el prestigioso Magic Circle. Participante en shows como: C'est La Magie Europe Tour, West End Magic Show, Wonderville West End, Edinburgh International Magic Festival, etc.

Procedente de Argentina, Gonza Martini, un genio de la magia aérea, malabares, pompas de jabón... objetos que cobran vida en el aire gracias a su talento. Una disciplina artística de extremada dificultad y belleza visual.

Kayto es mago, payaso, actor, showman, músico, pero sobre todo Kayto es muy divertido. Tercera generación de artistas, lleva en las venas el arte del clown y ha recorrido el mundo con varios circos. Premio Nacional de Magia Infantil 2023 y Warner Bross, entre otros.

Edama. Pasión, energía, emoción, historias sorprendentes y la más espectacular puesta en escena definen su magia.

Campeón de España de magia de Grandes Ilusiones, premio a la mejor invención/ creación mágica. Compagina su faceta de actuante con la creación y producción de varios espectáculos y colabora habitualmente como consultor en el desarrollo de nuevos efectos mágicos para artistas de todo el mundo.

Valen será el presentador y conductor del show. Con dos premios nacionales de magia en su haber y más de 35 años de experiencia, ha liderado varias asociaciones del ámbito ilusionista y estableció la primera academia de magia en el País Vasco.