Logroño buscará "todas las fórmulas posibles" para "dar salto cualitativo" en luces de Navidad "que atraigan turismo"

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño buscará "todas las fórmulas posibles", teniendo en cuenta que se está ligado por un contrato hasta 2025, para "dar un salto cualitativo" en las luces de Navidad, con las que se buscará "ir más allá del atractivo comercial, para que sean un reclamo que atraiga al turismo".

Así lo ha asegurado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, en una rueda de prensa en la que, junto a la concejal de Festejos, Laura Lázaro, ha hecho balance de las actividades que se han desarrollado en la ciudad durante las fiestas navideñas, que, en conjunto, "han sido francamente positivas".

En este sentido, Sáinz ha destacado "tanto el número de visitantes, como en dinamización, movimiento comercial en las calles e incluso en todos los barrios, con zonas que han tenido muy buena época navideña de ventas". "Se ha cumplido el objetivo de dinamizar las calles en general, con un programa amplio y variado, y al que el público ha respondido", ha asegurado.

Especial hincapié ha hecho en la atención que se ha prestado a la zona de las Cien Tiendas, con "actividades originales", desarrolladas también gracias a comercio y hostelería del entorno, entre las que ha apuntado la magia en los escaparates, música desde los balcones, baloncesto o danza en las calles y hasta actuaciones del festival Actual.

"Algo hay que mejorar -ha reconocido el edil- pero está claro que son actividades que se van a seguir haciendo y que incluso se van a extender a más zonas de la ciudad". También se consolida el paso por las Cien Tiendas de la Cabalgata, "que fue todo un revulsivo", por el que ha agradecido especialmente a empresarios y vecinos "por su beneplácito".

La dinamización ha llegado, además, hasta a 19 espacios por toda la ciudad, con medio millas de participantes, gracias en este caso a las asociaciones vecinales, "una colaboración que también vamos a mantener e incluso ampliar", hasta abarcar, ha avanzado, "a más zonas por todo Logroño".

LAS CIFRAS.

Algunas de las cifras de público que se han registrado a las distintas actividades, como ha recalcado Sáinz y ha detallado Laura Lázaro, han sido "de récord". Así, ha citado que el Belén Monumental de la Plaza del Ayuntamiento ha registrado un total de 112.210 visitas, lo que supone un importante incremento respecto a las cifras del año pasado, 95.022, un 18,6% más.

"Destacamos la gran acogida que tuvo el Belén Viviente que se celebró el día 27 de diciembre por la tarde con la colaboración de la parroquia de Valvanera y la Escuela de Dulzaina, contó con la asistencia de 6.712 personas. Será otra de las iniciativas que mantendremos en el programa navideño del próximo año", ha dicho la concejal de Festejos.

La XXVIII Exposición de Belenes organizada por la Asociación de Belenistas de La Rioja y ubicada este año en el vestíbulo de la antigua estación de autobuses ha registrado la visita "récord" de 47.823 personas, superando la cifra de 45.000 visitantes del año pasado. El día de mayor afluencia fue el de Navidad, con 2.800 visitantes, y la media diaria de visitas fue entre 1.000 y 1.200 personas.

Respecto a la visita los Reyes Magos a la ciudad, Sáinz ha explicado que se va a mantener la visita a la pista de hielo de Lobete, "una iniciativa que hemos impulsado este año y que permitió que 500 personas accedieran y saludaran a Melchor, Gaspar y Baltasar", mientras que 13.600 personas accedieron al Campo Municipal de Fútbol de Las Gaunas para poder ver la llegada de Sus Majestades, con otras 2.000 vieron la llegada desde la pantalla gigante instalada en el exterior.

El Centro de la Cultura del Rioja ha acogido también diferentes iniciativas que han contado "con una gran respuesta de público", con actuaciones como el Concierto Lírico Navideño (120 personas), talleres Pequeños Arquitectos (320 niños), Burbujas en el Casco (149 personas), Actual Teatro (215 personas) y Actual Free Tour (65 personas).

A ello ha sumado que "en la primera semana del año, el Festival Actual se ha desplegado por toda la ciudad con una amplia y variada programación con una gran respuesta de público local y visitante"; en el ámbito del deporte, la edición de la San Silvestre congregó a un total de 6.196 corredores, "frente a los 4.789 del año pasado"; y la pista de hielo de Lobete han pasado durante esta Navidad, 6.102 personas superando la cifra del año pasado que fue de 5.742.

Destaca también la afluencia de jóvenes en la jornada de ocio digital 'PLAY #Game-Party', que se desarrolló en el Polideportivo Municipal Noveno Centenario y por el que pasaron 2.600 personas; la oferta navideña de la Casa de las Ciencias también ha tenido una buena respuesta por parte del público, con un total de 2.875 personas; 10.698 personas han visitado la Biblioteca Municipal Rafael Azcona y más de 600 personas el Punto de Lectura de La Rosaleda.

La exposición "Dibujo urbano en Logroño", con los trabajos de un grupo de sketching de Logroño, tuvo una gran afluencia, en el hall de la Biblioteca Rafael Azcona. Además, todas las actividades programadas durante estos días han completado el aforo, con un total de 130 asistentes.

Las ludotecas municipales tuvieron un 100% de ocupación en los diez espacios durante los turnos ofertados. En los centros jóvenes municipales, en los ocho días de apertura, se han realizado un total de 36 actividades en las que han participado cerca de 1.000 adolescentes logroñeses. En las actividades desarrolladas en la Gota de Leche, el total de participantes ha sido de 369.

Con todo ello, la concejal de Festejos ha afirmado que "estamos muy satisfechos" con estas cifras, "y esperamos que estos datos vayan todavía mejorando más año tras año".

LUCES DE NAVIDAD.

Un capítulo destacado lo ha dedicado Miguel Sáinz a las luces de Navidad, comenzando por un encendido en que "hubo más gente que nunca", aunque ha reconocido que "se comprende el enfado y la desilusión" de muchas personas. Por eso, "estamos ya estudiando opciones para mejorar ese espectáculo del encendido y, en general, toda la iluminación de la ciudad".

Ha recordado, en este sentido, que ahora mismo, el Consistorio está "atado y limitado" por un contrato "heredado" de la anterior Corporación, que se adjudicó en noviembre 2021 para cuatro años más la posible prórroga por un año más, "por lo que dura hasta noviembre de 2025, aún lo tenemos que cumplir en las Navidades de 2024".

Una obligación incluso judicial, "porque estamos ligados por el contrato, ya que la empresa no ha incumplido, no se puede disolver". Lo que sí cabe, puesto que está previso en la propia contratación, es la modificación de hasta un 20 por ciento, "que este año no se ha podido hacer por tiempo", pero que sí se hará en 2024, si bien ha señalado que esta porcentaje de cambio "puede que no sea suficiente".

Por eso, se están planteando "toda las opciones posibles, hoy es aún precipitado decir cuáles". Sáinz, con todo, ha avanzado que "al margen de agotar lo previsto en el contrato, se puede apelar a mejoras tecnológicas sobrevenidas en técnicas de iluminación", viendo si, con esa suplementación "es posible realizar contrataciones extra".

"Es jurídicamente complejo", ha reiterado el edil, quien ha explicado que "queremos dar un salto cualitativo, que no sea solo un reclamo comercial, sino turístico, que dé gusto venir a Logroño de compras, pero también a ver las luces. "Lo que está claro es que, en todo caso, las luces de la próxima Navidad no van a ser las de este año", ha finalizado.