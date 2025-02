Logroño contempla más de 20 millones de euros para el ejercicio 2025 en el Plan Estratégico municipal de Subvenciones

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño contempla una partida que supera levemente los 20 millones de euros para este ejercicio 2025 dentro del Plan Estratégico municipal de Subvenciones.

Así, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la actualización referente a este años de este programa de ayudas que tiene como horizonte el periodo 2024-2026, "un instrumento de planificación y ejecución de la política pública municipal en materia de subvenciones", como ha dicho la portavoz del Ejecutivo local, Celia Sanz.

A continuación, se procederá a su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Portal de Transparencia y en la página web del Consistorio, así como un breve extracto próximamente en el Boletín Oficial de La Rioja.

El documento aprobado para el año en curso "permitirá mejorar la eficiencia de los recursos, la transparencia en la rendición de cuentas y el servicio a la ciudadanía contempla las subvenciones municipales referentes a nueve líneas de actuación".

Estas líneas, en concreto, son:

Regeneración urbana: 870.000 euros.

Acción medioambiental: 85.000 euros.

Acción social y humanitaria: 3.730.900 euros.

Igualdad: 27.000 euros.

Educación y juventud: 1.343.170 euros.

Turismo, comercio y promoción económica: 1.268.793 euros.

Cultura y festejos: 534.500 euros.

Información y participación ciudadana: 183.845 euros.

Déficits de explotación y otras transferencia: 11.973.528,91 euros.

A preguntas de los medios de comunicación sobre posibles recortes o desapariciones en algunas de las partidas de ayudas, Celia Sanz ha asegurado que "nosotros lo que hemos hecho es, en las partidas presupuestarias que se han aprobado para cada una de las subvenciones, en cada unidad se ha visto un poco cuáles han sido las necesidades".

De este modo, ha reconocido que "sí que es cierto que en algunas se mantienen a pies juntillas, como por ejemplo pueden ser las de Igualdad y alguna otra, sí que es cierto que se ha reajustado un poco teniendo en cuenta la incidencia o el éxito o no que hubo en anteriores convocatorias".

En palabras de la portavoz, por ello, "no ha habido un recorte de subvenciones, sí que ha habido un ajuste en el sentido de que en algunos casos se ha visto que ha habido algunas que han tenido más éxito que otras y entonces ahí sí que se ha producido ese ajuste".

"Si hay alguna que no se haya abordado no es que se hayan recortado subvenciones, lo que se ha hecho es optimizar esas subvenciones, o bien han quedado subsumidas en otros programas o bien han sido subvenciones que se ha visto que debido a que no han tenido el éxito que deberían, se han destinado igual a otra cuestión que se ha visto necesaria", ha finalizado aclarando Celia Sanz.