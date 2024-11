Logroño cuenta con una nueva zona para autocaravanas de acceso libre en la calle Río Lomo

El área especial, de 30 plazas, y "en la mejor ubicación posible", cuenta con toma de agua potable y evacuación de aguas grises y negras

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha una nueva zona de estacionamiento para 30 autocaravanas en la calle Río Lomo, con el objetivo de ofrecer un servicio completo y de calidad a los usuarios, de forma regulada.

Se trata de una zona bien comunicada con el centro de la ciudad, tanto por transporte público como por itinerarios peatonales atractivos y carriles bici, próxima a un centro comercial y a una gasolinera y cercana a grandes extensiones de espacios verdes.

En la apertura de este nuevo espacio, el concejal de Tráfico y Movilidad, Ángel Andrés, ha explicado que "el objetivo del Ayuntamiento de Logroño es que este servicio sea un motivo más para atraer a visitantes que utilizan esta forma de desplazamiento y estancia temporal".

Algo que se ha realizado "creando una zona regulada y con los servicios adecuados, además de evitar la dispersión de estos vehículos en otras zonas del municipio sin los equipamientos que precisan".

En opinión de Andrés, "Logroño está de moda cada vez más, es una ciudad para vivirla y saborearla, y somos conscientes de que esta es una forma de turismo en crecimiento, nuestra ciudad debía dar respuesta a sus necesidades en un entorno agradable para que la estancia de estos viajeros sea excelente".

Respecto a la localización del aparcamiento en la calle Río Lomo, Ángel Andrés ha indicado que "hemos buscado la mejor ubicación posible" y, en ese sentido, ha destacado las ventajas de la zona elegida.

"Bien comunicada con el centro, tanto por transporte público como por itinerarios peatonales atractivos y carriles bici, próxima a un centro comercial y a una gasolinera y cercana a grandes extensiones de espacios verdes y para el esparcimiento, como son los parques del Ebro y del Iregua", ha afirmado el edil.

94.740,15 euros de inversión

Como ha detallado Ángel Andrés, "el Ayuntamiento de Logroño ha invertido 94.740,15 euros en las obras de adecuación de esta nueva zona ubicada junto a la zona de aparcamientos colindante al Centro Comercial Berceo". La obra ha sido ejecutada por la empresa Antis en el plazo adjudicado.

Por un lado, se adaptaron las entradas y salidas del aparcamiento para favorecer el acceso y salida de las autocaravanas. Por otra parte, se ejecutó una nueva capa de rodadura de 5 centímetros de espesor sobre la que se han marcado las 30 nuevas plazas de aparcamiento.

De este total de 30 plazas, 27 plazas son de 3,5m x 7,5m y, mientras que otras 3 plazas son grandes, de 4m x 10m. Los pasillos de circulación son de 5,5 m. La obra se ha completado con la ejecución de una red se saneamiento para recogida de vertidos y de una toma de agua potable.

Con ambas actuaciones, se aportan los servicios que habitualmente se precisan en estas áreas en las estancias de las autocaravanas en tránsito: el llenado de los depósitos de agua potable y el vaciado tanto de los depósitos de aguas grises o jabonosas, como de los de aguas negras, y un contenedor verde de basura.

De esta forma, se distinguen dos zonas funcionales: por un lado, la zona de estacionamiento-pernocta por un tiempo limitado, con las citadas 30 plazas (27 normales y 3 de larga distancia, pensadas para remolques); por el otro, una zona de muelle, que se constituye como un espacio liso y conectado a la red de alcantarillado, donde las autocaravanas pueden realizar las tareas de mantenimiento anteriormente mencionadas.

En un principio, esta zona será gratuita, con los servicios básicos mencionados. El Consistorio no descarta ir incorporando, posteriormente, nuevos servicios como puntos de abastecimiento eléctrico y red WiFi para las autocaravanas, y en ese caso pasará a ser de pago como en otros municipios. El tiempo máximo de permanencia está establecido en 72 horas.

ACCESOS, TOPES PARA RUEDAS Y VALLADO.

Los accesos de entrada y de salida se harán por el mismo punto, por lo que se ha ampliado dicho carril en los dos sentidos para facilitar la movilidad de las autocaravanas.

Además, en cada una de las plazas se han colocado unos topes para las ruedas, con el fin de que la parte trasera de las caravanas no invada con su parte trasera la acera perimetral. También se ha colocado un vallado que delimitará el perímetro de la parcela.

El Ayuntamiento ha colocado diferentes carteles con las directrices de uso y convivencia en el recinto. Así, como normas de uso se establecen:

Para estar debidamente estacionado:

El único contacto con el suelo debe ser a través de las ruedas, o con los calzos, siendo obligatorio en autocaravanas de más de 3.500 kg.

El espacio que ocupa la autocaravana no puede exceder del propio vehículo, es decir no se puede extender toldos, sacar mesas o sillas etc.

Utilizar las zonas habilitadas para la limpieza y/o vertido de aguas grises o negras.

Procurar también cuando se encuentre estacionado, si está en el interior del vehículo, no hacer ruidos, ya que puede molestar a vecinos de alrededor.

Y, como normas de conviencia:

El horario aconsejado de entrada y salida de vehículos es de 9 a 22,30 horas.

La circulación de vehículos está limitada a 10 km/h.

Los motores de los vehículos deberán estar apagados.

Está prohibido hacer fuego.

Se prohíbe la instalación de tiendas de campaña.

Las basuras deberán depositarse en bolsas cerradas, dentro de los contenedores ubicados en el aparcamiento para tal uso.

El Ayuntamiento de Logroño no se hace responsable de los posibles hurtos o robos (ni sus daños) dentro del recinto.