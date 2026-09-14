Logroño llama a disfrutar de San Mateo "con responsabilidad y respeto por los espacios públicos"

Archivo - Disparo del cohete de las fiestas de San Mateo de Logroño- AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Logroño pone en marcha la campaña municipal de sensibilización 'Disfruta la fiesta, deja limpia la calle' que pretende poner el foco sobre la importancia de la limpieza, la gestión de residuos y el respeto por los espacios públicos.

Se trata de una campaña que busca "concienciar a los visitantes y vecinos y vecinas sobre la importancia de la correcta gestión de los residuos, la utilización de papeleras y contenedores y la colaboración ciudadana para mantener las calles y plazas en las mejores condiciones posibles durante toda la celebración".

Para lograrlo desde el Consistorio se ofrecen para la compra vasos reutilizables al precio de 1 euro hasta agotar existencias en el Espacio Peñas 2.0. Se repartirán también a los distintos colectivos en los que se sirve bebida durante las fiestas.

Los vasos tienen el lema de la campaña 'Disfruta la fiesta, deja limpia la calle' y con ellos se pretende reducir los residuos generados y concienciar sobre la importancia de reciclar y reutilizar recursos.

Además, lo recaudado con la venta de los vasos en el Espacio Peñas 2.0 se destinará a un colectivo social.

El Ayuntamiento subraya que el éxito de unas fiestas sostenibles depende de la implicación de todos, apuntando que "cada pequeño gesto contribuye a conservar una ciudad más limpia, acogedora y agradable para vecinos, vecinas y visitantes".

Con esta iniciativa, Logroño reafirma su "compromiso con unas fiestas responsables, donde la convivencia, el respeto y el cuidado del entorno formen parte de la celebración".