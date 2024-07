Logroño pone a la venta 16 inmuebles en el Casco Antiguo "a precio asequible" dentro del Plan Municipal de Vivienda

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño sacará a la venta varias viviendas de propiedad municipal tras la aprobación esta mañana por parte de la Junta de Gobierno Local de la enajenación de 15 lotes, con 16 inmuebles ubicados en el Casco Antiguo de la ciudad, por un valor total de 507.307,08 euros.

Como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, estos inmuebles constituyen la segunda fase del Plan Municipal de Vivienda a partir de recursos propios, con el que se prevé la puesta a disposición de en torno a 400 viviendas en Logroño.

Su enajenación tiene como objetivo específico "favorecer que los ciudadanos logroñeses puedan residir en el Centro Histórico de la ciudad y, con ello, contribuir a revitalizar dicha zona".

"La mayor parte de dichos inmuebles tendrán que ser objeto de una rehabilitación posterior, motivo por el cual su precio de salida será más asequible", ha dicho Sanz.

Además, dada su ubicación y características, "son bienes susceptibles de acogerse a la línea de subvención para la rehabilitación que convoca anualmente el Ayuntamiento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria".

La finalidad de esta actuación es la gestión del patrimonio municipal del suelo, que se incorporen recursos económicos y que ahorre costes al propio Ayuntamiento que asume en la actualidad por el mantenimiento de estos inmuebles.

La portavoz ha aprovechado para recordar que "estos inmuebles, además, no podrán ser destinados durante el plazo de 50 años a la actividad de apartamentos turísticos, debido a que el destino principal de dicho patrimonio es facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda, a la par que revitalizar el Casco Antiguo".

La enajenación se realizará mediante un procedimiento abierto para la oferta económicamente más ventajosa con un único criterio de adjudicación al precio más alto.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 2 meses contados a partir del siguiente al de la publicación en la Plataforma de Contratación. Los interesados que deseen visitar los inmuebles deberán dirigirse con antelación suficiente a la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico.

En el supuesto de que, finalizado el procedimiento licitatorio, los inmuebles no fueran enajenados, bien porque no se haya presentado ninguna oferta o porque las ofertas no sean adecuadas, podrán enajenarse mediante procedimiento negociado sin publicidad en el plazo de un año contado desde la fecha de aprobación del acuerdo municipal que resuelva la presente licitación, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente.

COLEGIO SAN BERNABÉ.

Por otro lado, Celia Sanz ha apuntado que "las obras de rehabilitación del Colegio San Bernabé avanzan para acoger un vivero de empresas y un espacio de coworking".

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de obras de reurbanización de su entorno, centrado en las calles Rodríguez Paterna, San Gil y San Roque, redactado por el arquitecto Dionisio Rodríguez, de la empresa FABER 1900 S.L.P. el pasado mes de abril.

También ha dado el visto bueno al expediente de contratación de estas obras, cuyo proceso de licitación, dotado con una cuantía máxima de 121.696,84 euros (IVA incluido), se pondrá en marcha en los próximos días.

CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases y la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de empleo público municipal para el puesto de técnico de administración general mediante el sistema selectivo de oposición.

Ambos documentos serán publicados íntegramente en el Boletín Oficial de La Rioja, así como en el tablón de anuncio de la Dirección General de Conocimiento y Competencias Profesionales y en la web del Consistorio. Las instancias deberán presentarse en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOR.

AYUDAS A ENTIDADES SOCIALES

En febrero de 2023 el Ayuntamiento de Logroño aprobó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones en materia de servicios sociales, salud y fomento de la inserción laboral para ese año y 2024.

Tras la concesión definitiva de estas ayudas de carácter bianual, el pasado mes de diciembre, la Junta de Gobierno Local celebrada hoy ha aceptado la justificación de las ayudas concedidas para 2023, cuya cuantía asciende a 192.500 euros (de la que el 90%, 175.000 euros, ya fue abonado en enero de 2024; mientras que el 10% restante, 17.500 euros, se abonará en los próximos días).

Además, el equipo de Gobierno ha agilizado los trámites de este proceso administrativo para que la Junta de Gobierno Local aprobase también esta mañana el abono del 90% del importe concedido para la anualidad de 2024, que asciende a 157.500 euros. El 10% restante se abonará una vez justificada la subvención, antes del 31 de enero de 2025.

Las entidades apoyadas mediante esta línea de ayudas bianual son un total de doce: Asociación Igual a Ti; Asprodema Rioja; Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE); Asociación Salud Mental La Rioja; Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple; Federación Plena Inclusión La Rioja; ARPA Autismo Rioja; Asociación para la Lucha Contra Enfermedad Riñón; Asociación Riojana para Síndrome de Down (ARSIDO); La Rioja Sin Barreras; Fundación Tutelar Discapacidad Psíquica; y Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido.

CONVENIO CON ARSIDO

El Ayuntamiento de Logroño suscribió en 2018 un convenio de colaboración con la Asociación Riojana para el Síndrome de Down (ARSIDO) para favorecer el nivel de autonomía social y profesional de jóvenes con síndrome de Down y facilitar la inserción profesional de las personas con discapacidad.

Para continuar con esta colaboración entre ambas entidades, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la tercera prórroga a este convenio, para el año 2024, que está dotada con una cuantía de 24.000 euros.

Por último, el Ayuntamiento de Logroño destinará 99.689,98 euros para apoyar a las asociaciones vecinal de la ciudad, tanto para la realización de actividades de diferente índole como para el mantenimiento de estas entidades (costear los gastos de funcionamiento ordinario, alquiler de sus sedes, etc.). Se destinarán a un total de 23 entidades.