Logroño recupera en octubre la Plaza Joaquín Elizalde con el programa cultural gratuito 'Noches con Arte'

La Plaza Joaquín Elizalde de Logroño recupera su papel como espacio cultural y de encuentro intergeneracional

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha el programa 'Noches con arte', una propuesta cultural al aire libre con la que se recupera para el barrio y para la ciudad la Plaza Joaquín Elizalde, un espacio con vocación artística que en los últimos años había quedado en desuso.

La iniciativa se ha presentado este martes por la concejala de Cultura, Rosa Fernández; el concejal del Distrito Este, Javier Martínez; y los representantes vecinales José Luis Cayuela y Juan Castellanos, de las asociaciones Ciudad Jardín Joaquín Elizalde y Lobete, respectivamente.

La concejala de Cultura ha recordado que "este enclave cuenta con un anfiteatro y un escenario, y alberga además el conjunto escultórico 'Concierto', del artista riojano Miguel Ángel Sáinz, ganador del segundo Concurso de Esculturas al Aire Libre del Ayuntamiento de Logroño e inaugurado en 1995 por Sus Majestades los Reyes de España con motivo del IX Centenario del Fuero de Logroño".

Fernández ha subrayado la importancia de este patrimonio artístico y ha destacado que "nos encontramos en un escenario privilegiado y con este programa queremos devolver la vida cultural a este espacio y al mismo tiempo poner en valor este conjunto escultórico, para que los logroñeses y logroñesas vuelvan a disfrutar de él como se merece y sea un lugar de encuentro, convivencia y cultura en la calle".

La concejala ha añadido que "de esta manera buscamos acercar la cultura a todos los públicos, en espacios donde habitualmente no llega. La cultura debe estar presente en cada barrio, porque es un motor de cohesión, orgullo e identidad".

Por su parte, el concejal del Distrito Este, Javier Martínez, ha puesto en valor la buena acogida de la iniciativa entre los vecinos de Joaquín Elizalde y Lobete, con quienes se habían mantenido reuniones previas.

En este sentido, el edil ha señalado que "los vecinos han recibido con muy buenos ojos esta propuesta, existe un amplio consenso porque supone recuperar la plaza y el anfiteatro, como lugar de referencia y crear un espacio de encuentro intergeneracional, en un entorno donde conviven un centro joven, un centro de participación activa y ahora también una renovada oferta cultural que nace con vocación de continuidad".

Por último, Martínez ha subrayado que "esta iniciativa refuerza la identidad del barrio y su vida comunitaria", y ha invitado a todos "a redescubrir la Plaza Joaquín Elizalde y disfrutar de esta programación cultural".

'NOCHES CON ARTE': PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

El programa se desarrollará en tres sesiones abiertas al público y gratuitas:

Grupo Jamming-Jamming Hits, el viernes, 3 de octubre a las 19,30 horas. Es una propuesta de teatro de improvisación cercana y divertida, ideal para todo tipo de público, que reúne lo mejor de la compañía en una experiencia lúdica, original y participativa.

Claudio Recabarren-Concierto de piano, el sábado, 4 de octubre a las 19,30 horas. El prestigioso pianista chileno ofrecerá un recital único en Logroño. Reconocido internacionalmente, ha actuado en escenarios de Asia, Europa y América, y es autor de once discos que combinan naturaleza, estrellas y música.

Cómicos Inestables del Norte-La increíble historia de La Rioja, el viernes, 10 de octubre a las 19,30 horas. Una divertida obra cómica que recorre la historia de la región desde la prehistoria hasta la actualidad, descubriendo tradiciones riojanas con humor gestual y un minucioso trabajo de investigación. La obra está recomendada a partir de 7 años.