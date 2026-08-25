Logroño secundará la concentración convocada por la FEMP como muestra "de solidaridad y apoyo a Ceuta"

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño se suma a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra "de solidaridad y apoyo a Ceuta".

La concentración se ha convocado por la FEMP para el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, a las 20,00 horas, a las puertas de todos los consistorios del país.

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha anunciado estas iniciativas durante la visita que ha realizado hoy martes a Ceuta, donde ha mantenido un encuentro con su presidente, Juan Vivas.