Loquillo apadrina la I Carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional de Logroño con más de 650 participantes

LOGROÑO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cantante Loquillo ha apadrinado este domingo la primera Carrera Solidaria Ruta 091, a favor de VencELA Rioja', organizada por la Policía Nacional, y que ha contado con alrededor de 650 inscritos en todas sus categorías.

Desde primera hora de la mañana ya se empezaba a notar el ambiente deportivo en el entorno de la calle Serradero -lugar donde se ubica la Jefatura Superior de Policía de La Rioja- a la espera del comienzo de las carreras. Música, exhibiciones, concursos y muchas sorpresas han amenizado la mañana que, sin duda alguna, ha tenido su punto álgido tras el corte de cinta institucional que daba salida a la carrera de modalidad 'absoluta' que contaba con 5 kilómetros.

En el acto del corte de cinta han participado la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, junto al jefe superior de Policía, Manuel Laguna, autoridades del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño así como el propio cantante Loquillo.

Minutos después, Loquillo ha explicado a los medios que "no podía faltar a esta cita" una vez que, en el pasado festival de Actual, "muchos amigos del cuerpo de Policía me dijeron que si querría participar y les dije que si tenía la fecha libre, vendría".

"Y así ha sido" -recalca- "vengo hoy de viaje porque ayer tocamos en el Casino de Madrid y hemos viajado por la noche para estar aquí. Me parece una buena iniciativa y todo lo que se haga por la investigación de la ELA es fundamental".

"Ojalá pudiéramos hacer más pero estamos muy contentos de haber venido aquí y, aparte, coincidiendo con el aniversario del Cuerpo también. Un cuerpo que es muy importante y que nos han sacado de bastantes marrones", ha destacado.

"HA SIDO TODO UN ÉXITO"

Por su parte, Manuel Laguna ha dado las gracias a los logroñeses y riojanos porque "la carrera ha sido todo un éxito" y más "para ser la primera vez que la organizamos".

La intención -ha dicho- "es que tenga continuidad en el tiempo y que cada vez sea en favor de una organización solidaria". "Hemos superado con creces la expectativa".

Finalmente, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha señalado que esta carrera es "otra parte de la labor humanitaria que hace la Policía Nacional. Aparte de las actuaciones que todos sabemos y del día a día, hoy han dado un paso más allá de esa labor destacando su carácter humanitario".

PRIMERA EDICIÓN

La primera edición de la carrera solidaria Ruta 091 es un evento organizado por la Jefatura Superior de Policía de La Rioja para homenajear también el bicentenario del cuerpo de seguridad.

Ha habido tres carreras, el circuito de categoría infantil, el de adultos y por último el de categoría absoluta cuya salida y meta ha sido en el Paseo de la Policía Nacional (Barrio de la Cava).

El recorrido constaba de una vuelta que ha transcurrido por: C/ Serradero, Avd. La sierra, C/Clavijo, Parque Juan Gispert, C/Clavijo, C/Picos de Urbión, C/Clavijo, C/ Las Tejeras, Rotonda Calle Pradoviejo, Rotonda de C/Serradero con C/ La Cava donde estará la meta.

El circuito estará cerrado al tráfico salvo a vehículos autorizados por la organización, así como los sanitarios y de seguridad en caso de emergencia.

VencELA RIOJA

El dinero recaudado en dicha carrera será donado íntegramente a la asociacion 'VencELA RIOJA", la asociación de afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Las Carreras solidarias de la ruta 091 se celebran bajo el Patrocinio general del banco Santander y Mupol (Mutualidad de Prevención social de la Policía), dos instituciones que se comprometieron a colaborar con la Policía Nacional en su objetivo de ayuda a los ciudadanos que más atención necesitan de la sociedad.

Banco Santander es un banco comercial líder fundado en 857 con sede en España y uno de los mayores bancos del mundo por capitalización bursátil. Por su parte, Mupol trabaja, desde hace más de 70 años, con el objetivo de ofrecer al colectivo policial y a sus familiares la posibilidad de esta mutualidad de economía social.

Además han colaborado patrocinando la carrera las siguientes empresas e instituciones; Ayuntamiento de Logroño, UGT, CCOO, Caixabank, Rotary Club,Coviar, Centro Comercial Berceo, Balcón de Mateo, Club Terra, Lupa, Centro Comercial Parque Rioja, Carrefour, Peñaclara, Arluy, Cafés Templo, Balneario de Arnedillo, McDonalds, GM Cash-Alcampo, Gimnasio Curves, Gimnasio Altafit, Cadena , "El Ventanal", Consejo Regulador, Colegio Oficial de Médicos y la Siete Rioja Televisión.