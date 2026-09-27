Mañana comienzan las comparecencias de expertos en la comisión de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 28 de septiembre, se llevarán a cabo las comparecencias de expertos ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente para abordar la proposición de ley por la que se modifican la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

Las comparecencias previstas para este lunes en el Parlamento de La Rioja son las siguientes:

10,30 horas: Néstor Alcolea Galilea, secretario de organización de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UPA La Rioja).

12,00 horas: Ígor Fonseca Santaolalla, secretario general de la Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos - Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ARAG-ASAJA)

17,00 horas: Carlos Martínez, miembro de la Comisión Permanente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG).