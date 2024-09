Una manifestación pide el fin del "genocidio" en Palestina y recuerda que los niños palestino "no pueden volver al cole"

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, en la plaza del Mercado, y una posterior manifestación por el centro de Logroño, haciendo parada en centros escolares, y finalizando en el CEIP 'Madre de Dios', ha querido recordar que "la vuelta al cole no lo ha sido para todos", en alusión a los niños palestinos, y ha exigido la finalización del "genocidio en Palestina".

La protesta, bajo el lema 'Vuelta al cole. No para todo el mundo', ha sido convocada por la plataforma 'Amistad Palestina' -conformada, entre otras organizaciones, por IU, Rioja Acoge, Plataforma Bienvenidos Refugiados, Solidaridad con Palestina, Comisiones Obreras, CNT o CGT-.

Ha estado presidida, como en otras ocasiones, por la bandera palestina, así como pancartas de varios colectivos. Se han coreado gritos en contra de Israel, pidiendo el boicot, y otros en solidaridad con el pueblo palestino.

Antes de la protesta, como portavoz del colectivo han actuado, Hibat-Allah y Tomás Romero, que han recordado que "estamos iniciando el curso del cole en Occidente y allí -en Palestina- no ha podido comenzar", todo ello, porque, entre otras cuestiones "hay que tener en cuenta que la mayoría de la mitad de víctimas en Palestina son mujeres y niños".

De hecho, han señalado que "según Naciones Unidas, la cifra de niños asesinados puede situarse entre 10.000 y 12.000 niños". "La gente no se da cuenta de ello y estamos dejando pasar un genocidio y una situación que viola los derechos humanos, ya sea el derecho a la educación, el derecho a estar protegido, porque ya no es cuestión de que la gente no va a clase, sino porque no puede, ya que no les dejan, básicamente porque bombardean institutos o escuelas".

Han exigido al Gobierno del Estado que "dejar de comprar, vender armas y tecnología militar con Israel, como se ha hecho con Rusia, y romper todo tipo de relación diplomática hasta que cesen las hostilidades o se llegue a un acuerdo pacífico entre ambas parte", por lo que la posición de España, la han calificado de "tibia e hipócrita".