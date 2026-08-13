Manjarrés estrenará piscinas y bar-cafetería tras una inversión del Gobierno riojano de más de 430.000 euros

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la alcaldesa de Manjarrés, Pilar Martínez, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Manjarrés estrenará piscinas, y bar-cafetería, tras una inversión del Gobierno riojano de 433.335,48 euros, una cuantía que representa el noventa por ciento del presupuesto total del proyecto.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la alcaldesa de Manjarrés, Pilar Martínez, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito hoy, 13 de agosto, un convenio para impulsar las obras de ejecución.

Esta actuación, cuyo importe total es de 481.483,87 euros, tiene el objetivo de favorecer el ocio y la sociabilidad en la localidad durante el verano, así como promover la práctica deportiva para mejorar el bienestar y la salud de los vecinos, ha informado el Gobierno riojano.

Asimismo, permitirá al municipio ganar un nuevo servicio de bar-cafetería con cocina que posibilitará un nuevo punto de encuentro para la sociabilidad de los vecinos.

Tras la firma del convenio, Osés ha visitado la parcela en la que se ubicarán estas instalaciones, donde ha subrayado que estas piscinas serán un lugar de ocio para todos los vecinos y visitantes durante la época estival y supondrán un verdadero impulso para el desarrollo económico, social y turístico del municipio.

A este respecto, ha señalado la apuesta del Gobierno de La Rioja por seguir invirtiendo en el refuerzo de los servicios públicos en el medio rural para contribuir a la cohesión, la igualdad de oportunidades y la fijación de población en todo el territorio.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la importante colaboración del Ejecutivo riojano para hacer realidad este proyecto muy demandado en el municipio y que supondrá un servicio esencial para los vecinos y visitantes durante el verano.

El proyecto comprende la ejecución del vaso de la piscina y su alicatado, la pavimentación de playas, la colocación de vallas perimetrales tanto de la zona de baño como de la parcela, el bloque de servicios y todos los accesorios, así como el acondicionamiento del terreno y la realización de las instalaciones hidráulicas.

El vaso tendrá dieciocho metros de largo y nueve de ancho, con un fondo de pendiente superior al 2,5 por ciento, una profundidad máxima de 1,8 metros y mínima de 0,7 a 0,5 metros.

Estará rodeado por una zona de playas, para el cómodo acceso al mismo, cuya anchura será de 1,8 y 1,2 metros, revestida con material cerámico antideslizante.

El área de baño estará perimetrada por una valla de acero macizo laminado en caliente, con barrotes redondos lacados al horno en todo el contorno de las playas, para regular el acceso de los usuarios exclusivamente a través de cuatro pasos dotados con duchas y con pediluvio de paso obligado de una anchura de un metro. El vaso de la piscina estará rodeado por una zona verde de 415,15 metros cuadrados.

Las instalaciones contarán con un bloque de hormigón prefabricado, de 124 metros cuadrados de superficie, que dispondrá de dos vestuarios, dos aseos diferenciados para hombres y mujeres y un aseo para personas con discapacidad; bar con cocina y despensa; almacén de químicos; y cuarto de depuración e instalaciones.

La edificación contará con instalación de iluminación eficiente energéticamente y adecuada a las necesidades, ya que dispondrá de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, especialmente en las zonas de vestuarios.

Por último, las instalaciones estarán dotadas con un sistema hidráulico de conductos y tuberías hasta el cuarto de instalaciones y depuración, así como la conexión de las mismas a los equipos proyectados.

INSTALACIONES ANEXAS AL FRONTÓN

Estas obras se ejecutarán junto al frontón municipal cubierto ya existente, un espacio clave que alberga tanto la práctica deportiva como los actos culturales y las fiestas patronales, para asegurar su celebración en días de mal tiempo.

Así, las nuevas instalaciones, especialmente los aseos y el baño adaptado, funcionarán como un complemento logístico esencial para estas actividades socioculturales, mejorando la comodidad, los servicios y la accesibilidad de todos los asistentes a los eventos del municipio.