Moreno (IU) pide a Capellán que abandone "el no perenne" y defiende los intereses de los riojanos en la financiación

LOGROÑO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU Henar Moreno ha pedido hoy al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que abandone el "no perenne", tras su rechazo al modelo de financiación para Cataluña nacido del acuerdo para la gobernabilidad del socialista Salvador Illa, y defienda los intereses de los riojanos.

En rueda de prensa, Moreno ha dicho hoy no compartir el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Catalunya y Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC). Sin embargo, también le ha dicho a Capellán que "vale ya de solo decir no".

Moreno se ha preguntado "cuál es la postura del Partido Popular con respecto a la financiación de las comunidades autónomas" y "por qué" Capellán "no está velando por los derechos de los riojanos y de las riojanas y está siempre en el no, perenne, sin exigir un mínimo".

La diputada de IU ha visto que, "si bien no queda otra que constituir gobierno en Cataluña", también es necesario "decir que no; que esto no pasa por un acuerdo que hipoteque la situación financiera del resto de las comunidades autónomas".

Por eso, ha dicho "no a todo lo que tenga que ver con una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que no esté realmente consensuada".

Ha rechazado "acuerdos bilaterales" y ha visto necesarios "acuerdos multilaterales en los que participen todas las comunidades autónomas".

"Nosotros creemos que la financiación de las distintas instituciones de las administraciones públicas es una cuestión de Estado que debe satisfacer las necesidades de todos y todas las ciudadanas", ha aseverado.

Para Moreno, "cuando hablamos de igualdad no podemos seguir hablando de igualdad entre comunidades autónomas, sino hablar entre ciudadanos y ciudadanas que habitan las comunidades autónomas".

"En definitiva, de una financiación suficiente para garantizar los servicios públicos de todos y de todas", ha resaltado.

DUMPING FISCAL

En opinión de la diputada de IU, "es evidente que es necesaria una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; pero, sobre todo, es necesario abordar, también, una ley que modifique la financiación de las entidades locales".

Por otro lado, ha visto necesario "abordar la condonación de la deuda que las distintas comunidades autónomas tienen con el Estado". Pero, ha resaltado, "siempre que no suponga bajadas de impuestos para los sectores más ricos".

"Desde Izquierda Unida entendemos que la financiación autonómica tiene que garantizar los servicios públicos. Tiene que ir vinculada y prohibiendo y eliminando ese dumping fiscal", ha dicho.

Ha insistido en "dejar claro que desde Izquierda Unida" se mojan y no van a apoyar "ninguna modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que no incluya una reforma integral que garantice los servicios públicos de todos y de todas; y que garantice el principio de universalidad de esos servicios públicos".