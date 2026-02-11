Moreno (IU) plantea una comisión de estudio en el Parlamento que aborde la "crisis" del sector agrario

La diputada de IU, Henar Moreno - IU

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha planteado hoy en el Parlamento de La Rioja la creación de una comisión de estudio que aborde la "crisis" del sector agroganadero.

En el momento en el que los agricultores, y ganaderos, que se han manifestado hoy con una 'tractorada' por el centro de Logroño llegaban a la puerta del Parlamento de La Rioja, la Cámara riojana se encontraba en plena interpelación de Moreno al Gobierno de La Rioja en materia de agricultura y ganadería.

Para Moreno, desde el Ejecutivo regional pretenden "falsificar la situación", porque "están alegando que apoyan las reivindicaciones del campo", pero la eurodiputada 'popular' Esther Herranz "votó a favor de Mercosur".

No obstante, ha creído que "Mercosur es la puntilla", pero "el problema fundamental es la falta de rentabilidad" del sector. "Es una cuestión de modelo, no todo se resuelve dando millones", ha dicho.

"Nosotras hemos apoyado medidas coyunturales; pero después de haber inyectado millones de euros tenemos que abordar las medidas estructurales", ha apelado la diputada de IU.

Ha señalado cómo "los beneficios de las multinacionales se van incrementando", por lo que "no es verdad que esté en crisis el agro; está en crisis el modelo de agricultura social y profesional". "Y eso es de lo que nos deberíamos sentar a hablar", ha aseverado.

Por eso, y dado que "no podemos hablar del campo sin hablar del derecho de las personas a acceder a un producto de calidad", ha propuesto crear una comisión de estudio.

Abierta a "otra fórmula" ha visto que "podría ser positivo crear una comisión de estudio en este parlamento, que fuera más allá del sector vitivinícola" y abordara el problema con la Ley de la Cadena Alimentaria.

Manzanos ha clamado: "Apoyamos las reivindicaciones; cómo no vamos a apoyar todo lo que dicen sobre la competencia desleal que puede venir desde Mercosur; cómo no vamos a apoyar una PAC que no les perjudique; cómo no vamos a darles la razon cuando hablan de la burocracia".

Ha reconocido que "hay una falta de rentabilidad que hace poco atractivo al sector" y ha asegurado que el Gobierno de La Rioja continuará "trabajando" para que los efectos de Mercosur "no sean una realidad" con las medidas a su "alcance" para que "no sea tan perjudicial".

"Continuaremos trabajando con las concentraciones parcelaras, ayudas a regadíos y de promoción", ha dicho. Además, ha sumado que "el mayor enemigo del vino son las políticas de consumo cero que están alejando del consumo moderado".

Ha reprochado a Moreno que no haya querido firmar una declaración institucional para que el Parlamento de La Rioja, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, mostrara su apoyo al sector el día que se manifestaba.

"Hubiera sido un detalle", ha visto Manzanos, que la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, hubiera podido leer tal día como hoy una declaración de apoyo al sector.

Moreno, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que no han querido firmar un declaración ya hecha por el Partido Popular, mientras apoya Mercosur en Europa. "Sentémonos en una comisión en la que se hable y de la que salgan leyes", ha apostado.

Desde el Partido Socialista también se ha presentado, en el día de hoy, una interpelación sobre el sector agroganadero y "la grande crisis de rentabilidad" del mismo, en palabras de la socialita Sara Orradre.

"Están los agricultores a la puerta", le ha recordado Orradre mientras se oían sus protestas, "y la respuesta de su gobierno", ha dicho, "es nula, por mucho que a usted se le llene la boca con un grosario de medidas".

Le ha acusado de hipocresía, faresísmo y cinismo. "Lo que nos toca ver es uno de los mayores ejercicios de cadadurismo político", ha dicho creyendo que "escurren el bulto".

"El comisario europeo es un señor del PP; son sus compañeros del PP los que han negociado una PAC nefasta", le ha dicho clamando que "llamen a la puerta de quien tienen que llamar cuando son los principales responsables de que ese marco sea un desastre para los agricultores".