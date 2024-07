El Movimiento Feminista de La Rioja rinde homenaje a Salwa un año después de su asesinato

"Ahora sabemos que Salwa quería ir a Alemania con sus hijos, y que este deseo pudo ser el desencadenante del crimen"

El Movimiento Feminista de La Rioja ha convocado a toda la ciudadanía a un acto, el próximo lunes, 8 de julio, en la Plaza Martínez Flamarique, en homenaje a Salwa un año después de su asesinato.

En nota de prensa, las asociaciones feministas han invitado a participar en un acto en el que, todas aquellas personas que así lo deseen, podrán dedicar unas palabras en memoria de Salwa, así como depositar velas, flores o mensajes.

Ha recordado cómo, hace un año, "nos estremecíamos con la noticia del asesinato de una mujer en Logroño a manos de su marido".

"El horror fue aún más insoportable cuando supimos que intentó acabar con la vida de sus dos hijas y su hijo en el río Ebro, y que éstos se salvaron gracias a la intervención de un grupo de personas que casualmente estaba en la zona", ha relatado.

Para la sociedad riojana, ha indicado, fue una sacudida, un recordatorio de que la Violencia Machista está presente en nuestro entorno aunque no podamos verla (o, a veces, no queramos verla).

Después de todo este tiempo, ha apuntado, "hemos sabido que su agresor, su marido, alegó que el crimen fue el resultado de un brote psicótico".

Estas afirmaciones, ha añadido, "fueron desmentidas por el informe forense que, tal y como señaló en su momento la asociación Clara Campoamor, no presentaba alteraciones de ningún tipo que le impidan la imputabilidad".

"De hecho, ahora sabemos que Salwa quería ir a Alemania con sus hijos, y que este deseo pudo ser el desencadenante del crimen. Es más, según declaraciones de su familia a la prensa, la violencia contra ella comenzó mucho antes", ha explicado.

Las asociaciones feministas han resaltado: "Nosotras no olvidamos a nuestra compañera asesinada. No queremos que la sociedad riojana la olvide. Su memoria es y debe ser un motivo para mantener viva la lucha contra la Violencia Machista. No queremos otro minuto de silencio por nuestra compañera: queremos que nuestras voces se oigan y sean escuchadas. Que el recuerdo de Salwa llegue a todos los rincones de Logroño, de La Rioja y del mundo".

Por todo esto, "por Salwa, por todas las asesinadas y por todas las que sobreviven en el infierno de la violencia contra las mujeres. Por todas nuestras compañeras" se convoca a un acto el próximo lunes.

Convocan Asociación Feminista de Murillo de Río Leza; Kirké: Feministas en Acción; Feministas de La Rioja; Horizonte Violeta (Alfaro); Asociación Luz Ultravioleta; y Siemprevivas.