El Museo Thyssen acoge esta tarde la presentación del proyecto riojano 'Flora Memoriae'

El Museo Thyssen de Madrid acogerá hoy miércoles por la tarde, a las 18,30 horas la presentación de ‘Flora Memoriae’, el proyecto riojano promovido por EspacioArteVACA, y que ha sido uno de los 7 seleccionados para formar parte de la Bienal Mujeres en las Artes Visuales 2024.

‘Flora Memoriae’ es una iniciativa riojana promovida por EspacioArteVACA, elegida entre un total de 177 iniciativas a nivel nacional. El acto de presentación contará con la intervención de Pablo Bernáldez, cofundador y director de EspacioArteVACA, y Sofía Moreno, autora del proyecto con sello riojano.

'Flora memoriae' es un herbario comunitario que busca dignificar los usos, costumbres, anécdotas y recuerdos de las personas de la zona del Alto Najerilla. La iniciativa pone especial foco en el rol de las mujeres y en la implicación de las nuevas generaciones, así como en el impacto de su sensibilidad en el medio rural en torno a la flora autóctona o cultivada.

Esta propuesta, comisariada por EspacioArteVACA, y desarrollada por la artista riojana Sofía Moreno, incluye dos partes: la primera de ellas contempla una investigación social que pretende evitar la pérdida de la memoria sobre el entorno, analizando la labor de las mujeres en este sentido; y la segunda se centra en una investigación plástica que tiene como objetivo el desarrollo de un código visual que sea afín a todas las conversaciones que hayan sucedido con el grupo de, principalmente mujeres, del entorno del Alto Najerilla.

‘Flora Memoriae’ cuenta con el apoyo de Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Viniegra de Abajo y la Asociación Mujeres en las Artes Visuales.

En concreto, el proyecto se inició en Viniegra de Abajo en 2023 con la identificación de hábitats y especies botánicas de interés. Continúa este año con la fase de recogida de muestras en todas las estaciones del año, testimonios de personas locales y producción de monotipias, ya que Sofía Moreno, en su taller de Nalda, transforma en grabados las diferentes especies que va recopilando. ‘Flora Memoriae’ culminará en 2025 con una exposición en EspacioArteVACA y varias actividades de mediación.

Este proyecto ha sido incluido también en el último número de la publicación "Los ojos de la tierra", especializada en dar visibilidad a proyectos relacionados con la cultura sostenible en el territorio

Sofía Moreno-Domínguez es doctoranda del Programa Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano (Universidad de Deusto, Bilbao). Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Máster en Dirección de Proyectos de Ocio, Universidad de Deusto. En 2018 formó parte del consorcio trans-europeo CONNECT especializándose en Audiencias Culturales. Actualmente es una de las artistas de Espacio Comün en Nalda, La Rioja, proyecto promovido por las Asociaciones PANAL y El Colletero. Con la SYLFF Award 2022-2023 financia parte de su tesis doctoral gracias al apoyo de The Tokyo Foundation.

En 2023 fue gestora cultural del Programa CULT de la AECID en la Embajada de España en Ankara y en el Instituto Cervantes de Estambul y realizó su estancia internacional en la Universiteit Gent (Bélgica). Recientemente fue seleccionada como Changemaker por Culture Action Europe y el Parlamento Europeo para ser parte de la multi-campaña artivista 'Pop The Vote! Culture on the Ballot' y participó activamente en la 4ª edición G100 de Arte y Cultura en el medio rural organizado por El Hueco y la RNPA. Ha escrito en prestigiosas revistas científicas sobre cultura, patrimonio y ruralidad como Cuadiernu, PH109, Papeles del CEIC u Obra Digital y ha participado en numerosos congresos como SOPA, RADAR, ACMC, Ocio Gune o CIMED.