Nace la plataforma ciudadana en defensa del agua pública en Haro - PLATAFORMA DEFENSA AGUA PÚBLICA HARO

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos, asociaciones, partidos políticos y sindicatos han creado la Plataforma Ciudadana en Defensa del Agua Pública en Haro. Una iniciativa de la que forman parte Ecologistas en Acción de Haro, Acampada por Palestina de Haro, CCOO La Rioja, UGT La Rioja, PSOE, PCE La Rioja y Podemos La Rioja.

Nace, como explican en un comunicado, "para frenar los intentos de privatización de la gestión del agua y garantizar un acceso universal, asequible y de calidad".

La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro exige al Ayuntamiento "total transparencia en la gestión del servicio de aguas y la apertura de canales de participación ciudadana".

Esta decisión, señalan, "surge tras conocer, a través de los medios de comunicación, la intención de privatizar el servicio de agua, que hasta el momento es un servicio público gestionado por la Brigada del Agua del Ayuntamiento de Haro, en la que trabajan cuatro funcionarios".

Asimismo, aducen que "la falta de concreción del equipo de Gobierno municipal al ser preguntado por el proceso en pleno, ha sido clave para tomar esta decisión", de modo que "la Plataforma surge como respuesta a la preocupación vecinal por la falta de transparencia en la gestión municipal del agua".

"Existe el temor de que ceder la gestión a empresas con ánimo de lucro suponga un incremento de las tarifas, el deterioro de las infraestructuras, el empeoramiento de las condiciones laborales y, en definitiva, la pérdida del control democrático sobre un recurso vital", indican.

Así, entre las primeras líneas de acción, anuncian "movilizaciones informativas y la solicitud de una reunión urgente con la alcaldesa y los diferentes grupos políticos locales".

Recuerdan que "en el pleno municipal ordinario celebrado el pasado 30 de septiembre, la propia alcaldesa tomó la palabra para definir los términos privatización y externalización, así como para justificar sus futuras acciones con el servicio municipal del agua pública local sin llegar a concretar cómo".

Desde la Plataforma, en respuesta a las palabras de la alcaldesa, quieren "dejar constancia de que "la ley distingue gestión directa e indirecta; 'externalización' no es una tercera categoría que permita eludir esa distinción".

También señalan que "en el citado pleno, único hasta la fecha en el que se ha tratado abiertamente el tema, tampoco se aclararon cuestiones tan cruciales como si el equipo de gobierno municipal está pensando contratar una prestación auxiliar o transferir la explotación del servicio, qué funciones, por cuánto tiempo y mediante qué contrato".

Aseguran que "el agua no es una mercancía con la que comerciar, es un derecho humano fundamental que debe gestionarse bajo criterios de bien común y no de beneficio económico" y reseñan que "nos estamos organizando para exigir que las decisiones sobre el agua se tomen de cara a la ciudadanía y con total transparencia, no permitiremos que se privatice el futuro de nuestro municipio".

De este modo, apuntan que "nuestro manifiesto fundacional "Por un Pacto Social por el Agua Pública, la resiliencia hídrica y la adaptación climática en Haro" incluye exigencias clave como la auditoría del servicio actual, el compromiso por escrito de no privatizar la gestión, la implantación de tarifas sociales justas para familias vulnerables y la creación de un órgano de control ciudadano".

"Es un documento que podrá seguir recibiendo aportaciones por los vecinos y organizaciones que sigan adhiriéndose a la Plataforma, y que será presentado en el pleno municipal en moción en los próximos meses. Hasta entonces, iniciaremos una campaña de recogida de firmas en los barrios y en redes sociales en las próximas semanas, además de convocar una nueva asamblea abierta ciudadana que permita sumar nuevos apoyos", finalizan desde la Plataforma.