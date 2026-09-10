Nalda acogerá el III Día del Montañismo Riojano con dos marchas solidarias cuya recaudación íntegra irá a IGUAL A TI - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 (EUROPA PRESS)

La localidad riojana de Nalda será el próximo 18 de octubre el punto de partida del III Día del Montañismo Riojano con una jornada de fiesta, deporte y solidaridad en la que esperan recibir tanto a senderistas expertos como a todo aquellos riojanos y riojanas que quieran disfrutar de un día de otoño en un entorno privilegiado.

Dividida en dos marchas -una de 18 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo y otra de 8 kilómetros y 300 metros de desnivel- la jornada será una ocasión excepcional para recorrer la naturaleza y pasar un día en familia porque, como han destacado desde la organización, "la cita es para todos los públicos". Además todo lo recaudado irá de forma íntegra a la Asociación IGUAL A TI.

El presidente de la Federación Riojana de Montañismo, Daniel Rey, ha animado a todos a acudir a esta cita solidaria que "será una fiesta" porque después de la marcha Nalda acogerá una comida popular, entre otras actividades.

Además, para aquellos que no puedan participar en las caminatas, desde Nalda han preparado diferentes actividades patrimoniales y culturales para que puedan disfrutar de un día de ocio antes de la comida popular.

SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN

Por su parte, la alcaldesa de Nalda e Islallana, Raquel Arrieta, ha agradecido que la Asociación se haya fijado en la localidad para celebrar este evento. Como ha destacado, "para nosotros es un reto organizativo pero sobre todo de solidaridad y de inclusión". "Nuestro pueblo y nuestros senderos siempre han sido símbolo de libertad y de salud y el próximo 18 de octubre también lo será de inclusión".

Por ello ha hecho un llamamiento a empresas y productores -tanto locales como regionales- para participar en este acto de forma desinteresada porque "todo lo que podamos recaudar para IGUAL A TI será fundamental".

Finalmente -ha destacado- "esta marcha no es solo para montañistas o senderistas, también habrá una dorsal cero para todos aquellos que quieran participar de manera solidaria".

Por parte de IGUAL A TI, su presidente, Jorge Ortega, ha agradecido a la Federación Riojana de Montañismo "que hayáis pensado en nosotros para celebrar esta jornada solidaria. Aparte de que podamos disfrutar del otoño en Nalda, es un día en el que nosotros demostramos a la sociedad riojana que las personas con discapacidad pueden y quieren participar en la vida social, cultural y deportiva".

Las inscripciones ya se pueden adquirir a un precio de 15 euros para adultos y 10 para niños. El límite es de 300 personas. Se pueden comprar a través de la web Buscametas (https://www.buscametas.com/).

UNA ZONA MUY PRIVILEGIADA

Finalmente, el vocal de la Sociedad de Montaña Sherpa, Jesús Arcaza, ha animado a todos a participar en este evento en el que además de ayudar "nos vamos a poder percatar del ámbito geográfico en el que nos movemos. Una zona muy privilegiada de naturaleza diversa".